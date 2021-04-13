В Северной Ирландии неделю продолжаются массовые протесты

Более 40 полицейских получили травмы в ходе беспорядков, которые продолжаются шестую ночь в столице Северной Ирландии Белфасте, а также в городах Каррикфергус и Лондондерри. Минувшей ночью участники акции протестов похитили и подожгли автобус, а также напали на фотографа газеты.

Беспорядки (фото из открытых источников)

Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили несколько десятков правоохранителей. Как говорится в сообщении сил безопасности страны, "к погромам причастны протестантские группировки. Противостояния начались после решения правоохранителей не наказывать членов партии Шин Фейн за участие в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии Бобби Стори" Скандал вызвало также то, что, несмотря на карантин, в похоронах участвовали около 2 тысяч человек.

Напомним, граждане страны протестуют против предоставления гражданства беженцам из РФ и Сербии. В столице Черногории Подгорице активисты устроили акцию перед зданием правительства из-за законопроекта, который нацелен на то, чтобы облегчить условия получения гражданства. Участники акции держали в руках транспаранты: "Это не наше правительство!", "Мы будем защищать Черногорию от врагов". Как сообщают СМИ страны, на выезде из Никшича была перекрыта трасса в Подгорице, — там колонну протестующих остановила полиция. В законопроекте планируется разрешить получение гражданства Черногории для лиц, имеющих разрешение на временное проживание в стране. Ранее подавать заявку на получение гражданства могли только лица, которые ранее получили право на постоянное проживание в стране.

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