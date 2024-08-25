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В Telegram сделали первое заявление после ареста Дурова

В Telegram отметили, что ждут разрешения ситуации

25 августа 2024, 23:10
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Лиля Воробьева

25 августа в вечернем сообщении в Telegram впервые появился комментарий о задержании генерального директора компании Павла Дурова во Франции. В заявлении было отмечено, что Дурову "нечего скрывать", а сама компания действует согласно законам Европейского Союза, включая закон о цифровых услугах.

В Telegram сделали первое заявление после ареста Дурова

В Telegram сделали заявление (фото из открытых источников)

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он регулярно путешествует по Европе. Абсурдны утверждения о том, что платформа или ее учредитель ответственны за злоупотребление этой платформой", – отметили в компании.

Кроме того, было подчеркнуто, что около миллиарда людей по всему миру используют этот мессенджер как основное средство коммуникации и важный источник информации. В Telegram выразили надежду на скорейшее урегулирование ситуации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в идомом американцы отреагировали на арест Павла Дурова . Илон Маск отреагировал на арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции 24 августа, оставив ироничный комментарий в своей социальной сети X. Он написал: "В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы ругали мем", высмеивая действия властей. Маск также использовал хэштег #FreePavel (Освободите Павла) и прикрепил интервью Дурова с Такером Карлсоном.

Карлсон, в свою очередь, резко осудил арест Дурова, обвинив западные правительства в цензуре. Он отметил, что этот арест показывает, как "западная страна, союзник НАТО и администрации Байдена" предпринимает меры против свободы слова, превращаясь в предупреждения для других платформ, не желающих подчиняться требованиям правительств относительно цензуры.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Процесс задержания был инициирован воздушно-транспортной жандармерией Франции, поскольку Дуров находился в розыске в этой стране.



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