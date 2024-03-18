Вероятно, Париж и Берлин получили угрозы от Кремля. Как отреагировали

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал ряд резонансных заявлений по поводу поддержки Украины и противодействия России.

Макрон и Шольц

При этом, как отметил Петр Олещук, словесная "эскалация" от Макрона синхронизировалась со словесным "проседанием" канцлера Германии Олафа Шольца. То есть, подчеркнул он, пока лидер Франции переходил к агрессивной риторике, лидер Германии "поплыл", рассказывая разные басни, что "ракеты Таурус в Украине сделают Германию стороной войны". То есть Макрон говорит о возможном присутствии французских войск, а Шольц что-то повторяет, что даже сами германские ракеты будут рассматриваться как вступление Германии в войну.

"Можем предположить, что и Париж, и Берлин получили по дипломатическим каналам угрозы от "московских коллег". А вот среагировали на них по разному. Кстати, обе реакции были вполне дипломатическими, просто логика этой дипломатии – кардинально разная",

– написал в Фейсбуке политолог Петр Олещук.

По его словам, логика дипломатии Берлина такова: нам угрожают – мы отступаем, и ищем какие-то "компромиссы". Логика дипломатии Парижа – нам угрожают? Давайте угрожать в ответ.

"Кажется, первый Париж на Западе уловил правильную интонацию дипломатического общения с россиянами. Если они блефуют, то почему бы не блефовать в ответ. Если они угрожают – почему бы не угрожать в ответ? Если они делают громкие заявления – почему бы не отвечать не менее громко? И пусть они уже думают, насколько серьезными были заявления визави. И хотят ли они это проверять",

– заявил Олещук.

По его словам, на Западе очень любят говорить о "дипломатических решениях", и это, пожалуй, для многих западных граждан звучит привлекательно, ведь что может быть лучше договоренностей вместо войны.

"Но это мнимая логика, потому что если дипломатия – это постоянные отступления и уступки, то она в конце концов придет к нестабильной и неприемлемой точке и спровоцирует взрыв. Как было в канун Второй мировой. Если ты хочешь дипломатии – ты должен говорить на одном языке с тем, с кем ты общаешься",

– подчеркнул политолог.

По его словам, Макрон очень долго пытался выстраивать коммуникацию с кремлевским психопатом на основе рациональных аргументов и логики интересов, и из этого ничего не вышло. Именно поэтому, добавил эксперт, президент начал более сложную игру, однако необходимо подтверждать блеф действиями, а для этого требуется консенсус среди европейцев.

"Пока главная проблема – трусливая позиция Германии, которая постоянно пытается заниматься "геополитическим эскапизмом", убегая и пряча от реальных проблем голову в песок. Ясно, что позиция первой экономики Европы очень важна, и от того, какой она будет в ближайшее время, зависит не так уж мало",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Макрон усиливает давление на Шольца, ведь Украине нужно больше помощи.