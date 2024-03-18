Вероятно, Париж и Берлин получили угрозы от Кремля. Как отреагировали

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Ткачик Олеся
Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал ряд резонансных заявлений по поводу поддержки Украины и противодействия России.
Макрон и Шольц
При этом, как отметил Петр Олещук, словесная "эскалация" от Макрона синхронизировалась со словесным "проседанием" канцлера Германии Олафа Шольца. То есть, подчеркнул он, пока лидер Франции переходил к агрессивной риторике, лидер Германии "поплыл", рассказывая разные басни, что "ракеты Таурус в Украине сделают Германию стороной войны". То есть Макрон говорит о возможном присутствии французских войск, а Шольц что-то повторяет, что даже сами германские ракеты будут рассматриваться как вступление Германии в войну.
По его словам, логика дипломатии Берлина такова: нам угрожают – мы отступаем, и ищем какие-то "компромиссы". Логика дипломатии Парижа – нам угрожают? Давайте угрожать в ответ.
По его словам, на Западе очень любят говорить о "дипломатических решениях", и это, пожалуй, для многих западных граждан звучит привлекательно, ведь что может быть лучше договоренностей вместо войны.
По его словам, Макрон очень долго пытался выстраивать коммуникацию с кремлевским психопатом на основе рациональных аргументов и логики интересов, и из этого ничего не вышло. Именно поэтому, добавил эксперт, президент начал более сложную игру, однако необходимо подтверждать блеф действиями, а для этого требуется консенсус среди европейцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Макрон усиливает давление на Шольца, ведь Украине нужно больше помощи.
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