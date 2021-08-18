Во Франции лесные пожары распространяются с большой скоростью: есть погибшие и раненые (ВИДЕО)



















Во Франции из-за лесных пожаров погибают люди. Об этом сообщает издание BFMTV.

Лесные пожары во Франции. Фото: twitter.com/InfosFrancaises

В Южной части страны полыхают леса. Пламя уже охватило площадь в семь тысяч гектаров. Сообщается, что разбушевавшаяся стихия унесла жизни уже двух человек и еще более двух десятков пострадали. Большая часть потерпевших отравилась дымом. Пятеро пожарных получили легкие телесные повреждения.

С огнем борются 1,2 тысячи сотрудников пожарной службы. Задействована авиация. Из-за быстро распространяющегося пламени в префектуре Вар свои дома были вынуждены покинуть около семи тысяч граждан.

Возгорание образовалось рядом с автомагистралью в 30 километрах от прибрежного города Сен-Тропе.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Гаити после землетрясения обрушился шторм. Из-за разбушевавшейся стихии власти приняли решение приостановить спасательно-поисковые операции. Многим гражданам пришлось дожидаться медицинской помощи лежа на улице под палящим солнцем. Число жертв увеличилось почти до двух тысяч. Пострадавшими оказались около десяти тысяч человек. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Японии после извержения вулкана образовался новый остров. Сообщается, что С-образный новообразовавшийся участок суши имеет диаметр в один километр. Первыми его обнаружили сотрудники береговой охраны Японии. Специалисты предупредили, что в ближайшее время может произойти еще одно извержение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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