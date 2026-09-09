Во Франции разгорелся новый спор вокруг военной и финансовой поддержки Украины. Крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) настаивает на необходимости сократить французские расходы на помощь Киеву, ссылаясь на тяжелое состояние государственных финансов.

Франция. Фото: из открытых источников

Вице-президент партии Луи Алио фактически повторил позицию Марин Ле Пен: в случае прихода к власти после президентских выборов 2027 года RN может прекратить поддержку Украины. Оппоненты партии увидели в этом очередной сигнал о ее благосклонном отношении к Москве.

В самой RN пытаются представить инициативу прежде всего как вопрос бюджетной дисциплины. Депутат партии Лоран Жакобелли заявил, что Франция не должна поддерживать Украину за счет собственного финансового положения и увеличения нагрузки на граждан. По его словам, французов уже призывают экономить на пенсиях и здравоохранении, тогда как страна сталкивается с серьезными долговыми проблемами.

Однако приведенные Le Monde расчеты показывают, что украинская помощь составляет сравнительно небольшую часть французских государственных расходов. Согласно данным Кильского института, с начала полномасштабного вторжения Россия Франция направила Украине около 26,2 млрд евро.

Из этой суммы примерно 7,9 млрд евро пришлось на непосредственную двустороннюю помощь, еще 18,3 млрд – на французский вклад в общеевропейские программы поддержки. В среднем это около 6 млрд евро в год.

Для сравнения: дефицит французского бюджета в 2025 году превысил 150 млрд евро. Таким образом, расходы на поддержку Украины составили около 4% этой суммы. В сопоставлении с общими государственными расходами в 441 млрд евро доля еще меньше – менее 2%.

При этом RN заявляет о намерении добиться экономии примерно в 125 млрд евро, однако конкретный механизм достижения этой цели остается предметом споров.

Таким образом, аргумент о том, что именно помощь Украине ставит под угрозу финансовую устойчивость Франции, выглядит значительно менее убедительно, если сопоставить ее объем с масштабом бюджетных проблем страны. Вопрос поддержки Киева, вероятно, станет одним из ключевых пунктов политической борьбы перед выборами 2027 года.

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