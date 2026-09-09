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Во Франции начали требовать сократить помощь Украине: что происходит

Национальное объединение требует экономить на помощи Киеву, но реальные суммы французской поддержки оказались небольшими на фоне масштабного дефицита бюджета страны

9 сентября 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Во Франции разгорелся новый спор вокруг военной и финансовой поддержки Украины. Крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) настаивает на необходимости сократить французские расходы на помощь Киеву, ссылаясь на тяжелое состояние государственных финансов.

Во Франции начали требовать сократить помощь Украине: что происходит

Франция. Фото: из открытых источников

Вице-президент партии Луи Алио фактически повторил позицию Марин Ле Пен: в случае прихода к власти после президентских выборов 2027 года RN может прекратить поддержку Украины. Оппоненты партии увидели в этом очередной сигнал о ее благосклонном отношении к Москве.

В самой RN пытаются представить инициативу прежде всего как вопрос бюджетной дисциплины. Депутат партии Лоран Жакобелли заявил, что Франция не должна поддерживать Украину за счет собственного финансового положения и увеличения нагрузки на граждан. По его словам, французов уже призывают экономить на пенсиях и здравоохранении, тогда как страна сталкивается с серьезными долговыми проблемами.

Однако приведенные Le Monde расчеты показывают, что украинская помощь составляет сравнительно небольшую часть французских государственных расходов. Согласно данным Кильского института, с начала полномасштабного вторжения Россия Франция направила Украине около 26,2 млрд евро.

Из этой суммы примерно 7,9 млрд евро пришлось на непосредственную двустороннюю помощь, еще 18,3 млрд – на французский вклад в общеевропейские программы поддержки. В среднем это около 6 млрд евро в год.

Для сравнения: дефицит французского бюджета в 2025 году превысил 150 млрд евро. Таким образом, расходы на поддержку Украины составили около 4% этой суммы. В сопоставлении с общими государственными расходами в 441 млрд евро доля еще меньше – менее 2%.

При этом RN заявляет о намерении добиться экономии примерно в 125 млрд евро, однако конкретный механизм достижения этой цели остается предметом споров.

Таким образом, аргумент о том, что именно помощь Украине ставит под угрозу финансовую устойчивость Франции, выглядит значительно менее убедительно, если сопоставить ее объем с масштабом бюджетных проблем страны. Вопрос поддержки Киева, вероятно, станет одним из ключевых пунктов политической борьбы перед выборами 2027 года.

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Источник: https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2026/09/08/french-far-right-wants-to-cut-aid-to-ukraine-it-represents-a-drop-in-the-ocean-of-public-finances_6757308_8.html
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