После успеха ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) на местных выборах в Саксонии-Ангальт представители партии все активнее рассказывают о своих внешнеполитических приоритетах. В центре их заявлений – Россия, санкции, энергетика и дальнейшая поддержка Украины.

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

Один из лидеров AfD Тино Хрупалла в эфире телеканала ZDF заявил, что Берлину следует отказаться от санкционной политики в отношении Кремля. По его мнению, ограничения не достигают поставленных целей и одновременно наносят серьезный ущерб немецкой экономике.

Хрупалла также призвал восстановить диалог с Москвой. В качестве аргумента он сослался на Венгрию, заявив, что политика Виктора Орбана в энергетической сфере демонстрирует пример "суверенитета". Особо политик отметил низкую стоимость российского газа для венгерских потребителей и связал ее с тесными отношениями Будапешта и Москвы.

Не менее жесткую позицию представитель AfD занял по вопросу военной помощи Украине. Хрупалла заявил, что Германия должна прекратить поставки вооружений украинской армии. Отдельно он раскритиковал использование произведенных в Германии беспилотников для ударов по территории России.

На фоне этих заявлений растет электоральная поддержка партии на востоке Германии. Согласно приведенным данным, рейтинг AfD там достиг 45% — на 13 процентных пунктов выше результата партии на выборах 2025 года. Для сравнения, за Христианско-демократический союз (CDU) готовы голосовать около 12% опрошенных.

Усиление позиций AfD означает, что требования пересмотреть политику Берлина в отношении Москвы получают все большую поддержку среди части немецкого электората.

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