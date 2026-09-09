У Франції почали вимагати скоротити допомогу Україні: що відбувається

У Франції розгорілася нова суперечка навколо військової та фінансової підтримки України. Вкрай права партія "Національне об'єднання" (RN) наполягає на необхідності скоротити французькі витрати на допомогу Києву, посилаючись на тяжкий стан державних фінансів.

Франція. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент партії Луї Аліо фактично повторив позицію Марін Ле Пен: у разі приходу до влади після президентських виборів 2027 RN може припинити підтримку України. Опоненти партії побачили у цьому черговий сигнал про її прихильне ставлення до Москви.

У самій RN намагаються подати ініціативу насамперед як питання бюджетної дисципліни. Депутат партії Лоран Жакобеллі заявив, що Франція не повинна підтримувати Україну за рахунок власного фінансового стану та збільшення навантаження на громадян. За його словами, французів уже закликають економити на пенсіях та охороні здоров'я, тоді як країна стикається із серйозними борговими проблемами.

Проте наведені Le Monde розрахунки показують, що українська допомога становить порівняно невелику частину французьких державних видатків. За даними Кільського інституту, з початку повномасштабного вторгнення Росія Франція направила Україні близько 26,2 млрд. євро.

З цієї суми приблизно 7,9 млрд. євро припало на безпосередню двосторонню допомогу, ще 18,3 млрд. – на французький внесок у загальноєвропейські програми підтримки. У середньому це близько 6 млрд. євро на рік.

Для порівняння: дефіцит французького бюджету у 2025 році перевищив 150 млрд. євро. Таким чином, витрати на підтримку України становили близько 4% цієї суми. У порівнянні із загальними державними витратами в 441 млрд євро частка набагато менше — не більше 2%.

При цьому RN заявляє про намір досягти економії приблизно в 125 млрд євро, проте конкретний механізм досягнення цієї мети залишається предметом суперечок.

Таким чином, аргумент про те, що саме допомога Україні ставить під загрозу фінансову стійкість Франції, виглядає значно менш переконливо, якщо порівняти її обсяг із масштабом бюджетних проблем країни. Питання підтримки Києва, ймовірно, стане одним із ключових пунктів політичної боротьби перед виборами 2027 року.

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