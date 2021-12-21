США всколыхнуло мощное землетрясение: подземные толчки повредили дома

В Соединённых Штатах Америки произошло землетрясение. Об этом пишет издание CNN.

Землетрясение. Фото: Pixabay

У побережья американского штата Калифорния было зафиксировано мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 6.2 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана приблизительно в полусотнях километров от города Ферндейл. Его очаг залегал на глубине 9,3 километра.

Согласно данным издания USA Today, в зоне сильной или очень сильной тряски оказались лишь около 25 тысяч человек, хотя жители таких отдаленных районов, как Сакраменто и район залива Сан-Франциско, сообщали о том, что ощущали сейсмическую активность.

В округе Гумбольдт некоторые автодороги были перекрыты из-за оползней. Некоторые здания получили повреждения.

Сообщается, что последний раз землетрясение подобной силы в этом районе произошло в 1993 году, тогда погиб один человек.



Угроза цунами не объявлялась. Также нет информации о возможных пострадавших.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что наводнения в Малайзии уносят жизни людей и разрушают города. Они были вызваны сильными дождями, которые не прекращаются практически неделю. Отмечается, несмотря на улучшение погоды, ситуация с наводнениями неизменна. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни по меньшей мере 15 граждан. Многие местные жители были вынуждены эвакуироваться.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что снег и холод окутали египетский курорт. Температура воздуха резко упала. Кроме того, наблюдаются сильные ветры. Из-за плохих погодных условий были закрыты учебные заведения.

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