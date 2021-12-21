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США всколыхнуло мощное землетрясение: подземные толчки повредили дома

У побережья американского штата Калифорния было зафиксировано землетрясение магнитудой 6.2

сегодня, 12:35
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошло землетрясение. Об этом пишет издание CNN. 

США всколыхнуло мощное землетрясение: подземные толчки повредили дома

Землетрясение. Фото: Pixabay

У побережья американского штата Калифорния было зафиксировано мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 6.2 балла по шкале Рихтера. 

Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана приблизительно в полусотнях километров от города Ферндейл. Его очаг залегал на глубине 9,3 километра. 

Согласно данным издания USA Today, в зоне сильной или очень сильной тряски оказались лишь около 25 тысяч человек, хотя жители таких отдаленных районов, как Сакраменто и район залива Сан-Франциско, сообщали о том, что ощущали сейсмическую активность. 

В округе Гумбольдт некоторые автодороги были перекрыты из-за оползней. Некоторые здания получили повреждения. 

Сообщается, что последний раз землетрясение подобной силы в этом районе произошло в 1993 году, тогда погиб один человек.

Угроза цунами не объявлялась. Также нет информации о возможных пострадавших.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что наводнения в Малайзии уносят жизни людей и разрушают города. Они были вызваны сильными дождями, которые не прекращаются практически неделю. Отмечается, несмотря на улучшение погоды, ситуация с наводнениями неизменна. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни по меньшей мере 15 граждан. Многие местные жители были вынуждены эвакуироваться. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что снег и холод окутали египетский курорт. Температура воздуха резко упала. Кроме того, наблюдаются сильные ветры. Из-за плохих погодных условий были закрыты учебные заведения. 


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Источник: https://edition.cnn.com/
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