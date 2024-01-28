Во Франции облили супом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза": какая причина

28 января в Лувре две активистки из движения Riposte Alimentaire облили супом шедевр Леонардо да Винчи картину "Мона Лиза". По словам активисток, они это сделали, чтобы привлечь внимание к здоровому питанию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Le Parisien.

Картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" облили супом. Фото из открытых источников

Две женщины, стоявшие у картины "Мона Лиза" достали бутылки с супом и начали обливать художественный шедевр. После чего пролезли через изгородь и сделали несколько призывов своей акции протеста.

"Что важнее? Искусство или право на здоровое и устойчивое питание? Наша система сельского хозяйства больна! Фермеры больны", — кричали две женщины.

Впоследствии одна из женщин добавила, что каждому третьему французу не хватает еды. Обе активистки представляют организацию Riposte Alimentaire, требующую "интеграции пищевых продуктов в общую систему социального обеспечения". Среди других требований, движение призывает выдать социальную помощь на 150 евро в месяц, которая будет идти на пищевые продукты.

Сотрудники Лувра быстро отреагировали на действия активисток и закрыли картину черными панелями. Сама картина Леонардо да Винчи не пострадала, поскольку с 2005 года находится за защитным стеклом.

В последние годы акции протеста с попытками повредить или что-то вылить на картину стали популярны во всем мире. К примеру в 2022 году картину Ван Гога в Лондоне облили томатным супом, а в Испании климатические активисты привязали себя к шедевру художника Франсиско Гоя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Женщина хотела выбросить картину в помойку.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, почему художник Ван Гога отрезал ухо.