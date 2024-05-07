Во Франции объяснили, "дружбой с россиянами" приглашение РФ на торжества в Нормандии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Франция подтвердила, что направила официальное приглашение для России об участии ее делегации на церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня. Французский депутат Бенджамен Аддад объяснил, почему Париж пригласил россиян.
Депутат Национальной ассамблеи Франции Бенджамен Аддад. Фото из открытых источников
Бенджамен Аддад интервью "Радио Свобода" заявил, что французы дружат с россиянами и понимают разницу между Россией и режимом Путина.
Приглашение России на торжественные события Аддад назвал "способом взорвать пропаганду Владимира Путина", которому Франция не посылала приглашение. По словам французского депутата, Франция готова помочь русскому народу.
На вопрос, можно ли воспринимать приглашение России, как способ возобновить контакты с Кремлем французский парламентарий утвердительно возразил. По словам Аддада, Макрон четко заявил, что "России нельзя позволить победить в Украине", а политика Франции остается "твердой" в отношении войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался на французов и заявил, что Москва не получала приглашения для участия в торжествах по празднованию высадки союзников в Нормандии.
Также "Комментарии" писали о президенте Франции Макроне, который назвал условия, при которых Париж может отправить войска в Украину.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!