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Во Франции объяснили, "дружбой с россиянами" приглашение РФ на торжества в Нормандии

Французский депутат Бенджамен Аддад заявил, что Париж "протянул руку русскому народу" приглашением на церемонию во Франции.

сегодня, 09:13
Автор:
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Slava Kot
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Франция подтвердила, что направила официальное приглашение для России об участии ее делегации на церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 июня. Французский депутат Бенджамен Аддад объяснил, почему Париж пригласил россиян.

Во Франции объяснили, "дружбой с россиянами" приглашение РФ на торжества в Нормандии

Депутат Национальной ассамблеи Франции Бенджамен Аддад. Фото из открытых источников

Бенджамен Аддад интервью "Радио Свобода" заявил, что французы дружат с россиянами и понимают разницу между Россией и режимом Путина.

"Для нас всегда была очень четкой разница между режимом Владимира Путина и Россией как страной, культурой, историей людей. Французы дружат с россиянами. У нас была длинная история", – сказал депутат Национальной ассамблеи Франции.

Приглашение России на торжественные события Аддад назвал "способом взорвать пропаганду Владимира Путина", которому Франция не посылала приглашение. По словам французского депутата, Франция готова помочь русскому народу.

"Франция и НАТО не были в состоянии войны с Россией… Но мы остаемся открытыми к дружбе с россиянами. Такие символические события показывают, что у нас тоже есть общая история и мы готовы протянуть руку русскому народу", – сказал Аддад.

На вопрос, можно ли воспринимать приглашение России, как способ возобновить контакты с Кремлем французский парламентарий утвердительно возразил. По словам Аддада, Макрон четко заявил, что "России нельзя позволить победить в Украине", а политика Франции остается "твердой" в отношении войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался на французов и заявил, что Москва не получала приглашения для участия в торжествах по празднованию высадки союзников в Нормандии.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Макроне, который назвал условия, при которых Париж может отправить войска в Украину.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-frantsiya-normandiyazaproshennya-rosiya/32935527.html
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