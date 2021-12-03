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Во Франции подтвердили первый случай варианта Omicron

Случай заболевания подтвердили у невакцинированного мужчины

сегодня, 03:53
Автор:

Ольга Чародий
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На материковой территории Франции подтвердили первый случай заражения вариантом коронавируса Omicron. Соответствующее заявление опубликовало региональное агентство здравоохранения, сообщает французское издание Le Figaro. Случай заболевания подтвердили у невакцинированного мужчины из столичного региона Иль-де-Франс, он вернулся из путешествия по Нигерии. Вероятно, Omicron подтвердят и у его жены, уже получившей положительный тест на коронавирус. Супруги вернулись во Францию ​​25 ноября и с тех пор находились на самоизоляции.

Во Франции подтвердили первый случай варианта Omicron

Omicron - фото из открытых источников

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения мер безопасности при пересечении границы путешественниками из других стран и американцами через Omicron. Эксперт отметил, свое заявление Сергей Лавров сделал на министерской встрече стран ОБСЕ как раз в ответ на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу наращивания РФ военных сил вокруг Украины. Заявление Сергея Лаврова еще раз подтверждает, что анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским "прямые переговоры" с президентом России Владимиром Путиным без участия западных партнеров – ложная стратегия. 

Напомним, агентство здравоохранения Европейского Союза заявило в четверг, 2 декабря, что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было. Об этом сообщает Reuters."На основе математического моделирования, проведенного ECDC, есть признаки того, что Omicron может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в ЕС/ЕЭС в течение следующих нескольких месяцев", – сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). В ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) входят 27 стран-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.





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Источник: https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-premier-cas-du-variant-omicron-detecte-en-ile-de-france-20211202
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