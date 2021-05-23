Во Франции продают дома по 1 евро: какие условия

Домик во Франции за 1 евро — очень заманчивое и интересное предложение, не правда ли? В коммуне Рубе, расположенной возле бельгийской границы, начали распродавать дома по смешной цене. С чем это связано и какие условия?

Во Франции продают дома по 1 евро / фото: PIxabay

В коммуне Рубе выставили на продажу заброшенные дома, там их около 2,5 тысячи. Владелец, купивший его за 1 евро, обязан будет сделать в нем ремонт, а также согласно договору, он не имеет права продавать эту недвижимость в течение 5 лет. Власти таким образом хотят привлечь внимание новых жителей.

Такое же акционное предложение действует и в другой коммуне Франции, а именно в Шан-дю-Буль, где проживает около 400 человек. Там каждый желающий может приобрести участок под застройку. Цена квадратного метра территории обойдется всего в 1 евро. Это место с нетронутой природой называют идеальным для отдыха от городского шума и суеты.

Известно, что в деревне 25% домов принадлежат британцам, которые приезжают сюда в отпуск. Однако мэр выступил за привлечение постоянных жителей. По его словам, приоритет будет предоставляться семьям, у которых есть дети.

Напомним, если вы мечтали о домике в Италии, то у вас появилась возможность ее реализовать. На Сицилии — крупнейшем острове Средиземного моря, принадлежащем Италии, а именно в городе Кастильоне-ди-Сицилия, туристам предлагают приобрести дом за 1 евро. Какие условия ставят покупателям, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в живописном итальянском регионе Кампания, местные власти распродают дома исторического селения Бисаччи, чтобы не допустить полного запустения отдаленных от городов деревень.

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