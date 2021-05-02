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Главная Новости Мир Италия На Сицилии продают дома за 1 евро: в чем хитрость
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На Сицилии продают дома за 1 евро: в чем хитрость

На Сицилии в Италии начали распродавать дома за 1 евро, чтобы спасти туризм, который очень пострадал из-за пандемии

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы мечтали о домике в Италии, то у вас появилась возможность ее реализовать. На Сицилии — крупнейшем острове Средиземного моря, принадлежащем Италии, а именно в городе Кастильоне-ди-Сицилия, туристам предлагают приобрести дом за 1 евро. 

На Сицилии продают дома за 1 евро: в чем хитрость

Как купить дом за 1 евро (фото из открытых источников)

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса, которая обрушилась на мир в прошлом году, серьезно пострадали многие сферы, в том числе туризм.

Вспышка заболевания отразилась на жизни итальянского острова (и не только), поскольку большую часть дохода страны приносил именно туризм. Чтобы как-то восстановить интерес людей к путешествиям, в Италии начали продавать дома за смешную цену — 1 евро. Такую распродажу уже устроили в коммуне Чинкуефронди в регионе Калабрия и в городе Троина.

Известно, что туристам планируют продать 900 домов, цена которых будет зависеть от состояния жилья. Недвижимость, попавшая под акцию, расположена в старой части города Кастильоне-ди-Сицилия возле вулкана Этна. 

Мэр города Антонио Камарда отметил, что нужно спасать огромное архитектурное наследие, потому что многие люди оставили после себя красивые живописные дома, которые  стоят пустыми. Некоторые из них принадлежат даже к эпохе Возрождения. 

Чтобы приобрести недвижимость, нужно прийти в мэрию города и рассказать о своих планах, в частности о том, как вы собираетесь восстанавливать дом. Также покупатель должен оформить страховой полис на сумму 4000 евро. Получается, что владелец платит только за ремонт жилья, а саму недвижимость покупает за бесценок. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что власти города Салеми на Сицилии хотят "вернуть жизнь" в заброшенную местность и устраивают распродажу домов за цену от 1 евро. 


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Источник: https://nachasi.com/2021/04/27/italian-town-is-selling-houses/#:~:text=%D0%B7%D0%B0%20%E2%82%AC1.-,%D0%A3%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D1
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