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Во Франции раскритиковали Макрона за позицию по поддержке Украины

Несмотря на красивые слова Эммануэля Макрона по поводу большой помощи Украине в войне против России, действия президента Франции указывают на другое.

сегодня, 15:27
Автор:
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Slava Kot
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона, в 2022 году объявившего, что французская экономика должна перейти на "военные рельсы", до сих пор не нашли реального отражения, утверждает журналистка Сильви Кауфманн в Le Monde.

Во Франции раскритиковали Макрона за позицию по поддержке Украины

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Кауфманн противопоставляет отношение Франции и Германии к политике Великобритании по отношению к России. Французская журналистка указывает, что позиция Лондона по отношению к Москве сразу была решительной, еще с 2014 года.

По ее мнению, до последнего времени Франция вместе с Германией, которой тогда руководила канцлер Ангела Меркель, реализовывали стратегию примирения в отношении России, которая должна была помешать "полномасштабной войне". Эту стратегию продолжил нынешний президент Франции, с 2019 года ведущий дипломатический диалог с Владимиром Путиным. Сильви Кауфманн объясняет, что 24 февраля 2022 года эта стратегия утратила всякое доверие.

После полномасштабного вторжения России в Украину Франция и Германия изменили свою политику по отношению к России. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц назвал изменение политики "поворотным моментом", имея в виду тесные отношения Германии с Россией, которым необходимо положить конец. А Макрон прекратил свои усилия по дипломатическому сближению с Россией и обострил свою риторику по отношению к Путину. Журналистка указывает, что эти изменения дали надежду украинцам и поддержали их моральный дух.

"И именно тогда, в этом темном пейзаже, на помощь приходит восторженный французский лидер в своей лучшей форме", – описывает Кауфманн недавние заявления Макрона о поддержке Украины.

Сильви Кауфманн объясняет, что в Украине активно звучат заявления, озвученные Макроном, а глава МИД Дмитрий Кулеба призывает других лидеров прислушаться к французскому президенту. По ее словам, энтузиазм украинцев очевиден, ведь "за заявлениями должны идти действия".

Однако журналистка указывает, что риторика президента Франции закончилась декларациями. В частности, заводы еще не получали распоряжений от правительства, свидетельствующих о переходе французской экономики на "военные рельсы".

Кауфманн отмечает, что максималистская политика не может идти рядом с минималистическим экономическим или военным подходом. Франция борется с государственным финансовым кризисом, а производство оружия требует больших финансовых затрат, масштабы которых не разглашаются, что, по словам Кауфман, вызывает дополнительные сомнения в достоверности заявлений президента Франции.

Также о позиции Франции свидетельствуют данные о помощи Украине в 2022-2023 годах. Например, Германия обязалась или передала Украине 21 млрд евро, Норвегия – 7,28 млрд, Япония – 6,81 млрд, Канада – 5,95 млрд, Польша – 4,34 млрд евро и другие страны. В то время как помощь Франции составляет 2,6 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эммануэль Макрон прокомментировал последний официальный разговор между Францией и Россией.

Также "Комментарии" писали о реакции США и Франции на удары по территории России.



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Источник: https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2024/04/10/this-war-economy-coined-by-macron-has-yet-to-see-the-light-of-day_6667985_23.html
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