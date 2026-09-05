Во Франции разгорелась жесткая битва из-за помощи Украине: детали

Во Франции разгорелся острый политический конфликт вокруг дальнейшей поддержки Украины. Лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и бывший премьер-министр Эдуар Филипп обменялись жесткими заявлениями после того, как представители правой партии подтвердили намерение прекратить помощь Киеву в случае прихода к власти.

Франция. Фото: из открытых источников

Поводом для спора стало заявление вице-президента "Национального объединения" Луи Алио. Отвечая BFMTV на вопрос о возможном прекращении помощи Украине, мэр Перпиньяна фактически подтвердил такую позицию партии.

По его словам, Франция сталкивается с серьезными проблемами в здравоохранении, образовании и экономике, тогда как государство продолжает находить средства для финансирования поставок оружия Украине.

Эдуар Филипп, претендующий на участие в президентской гонке от правоцентристской партии Horizons, резко раскритиковал эту позицию. Он заявил, что прекращение поддержки Украины будет играть на руку России, а ослабление Киева представляет угрозу для безопасности Франции и Европы.

Ле Пен ответила не менее жестко. Она обвинила Филиппа в слабых результатах во внутренней политике и напомнила о его прошлом на посту премьер-министра. По ее словам, именно в период его работы Владимир Путин посещал Францию – сначала Версальский дворец, а затем форт Брегансон.

Лидер ультраправых также заявила, что еще после начала российского вторжения призывала Париж добиваться дипломатического урегулирования войны и созыва международной конференции за мир.

Филипп в ответ обвинил Ле Пен в связях с Россией и назвал ее позицию проявлением "слабости" перед Кремлем. Он напомнил, что "Национальное объединение" выступало против поставок оружия Украине и санкций против Москвы.

Полемика становится особенно важной на фоне приближения президентских выборов во Франции, которые пройдут в два тура весной 2027 года. Ле Пен сейчас остается одним из главных фаворитов опросов, а Филипп рассматривается как потенциальный соперник ультраправой кандидатки во втором туре.

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