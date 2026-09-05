У Франції розгорілася жорстка битва через Україну: деталі

У Франції спалахнув гострий політичний конфлікт навколо подальшої підтримки України. Лідер ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен та колишній прем'єр-міністр Едуар Філіп обмінялися жорсткими заявами після того, як представники правої партії підтвердили намір припинити допомогу Києву у разі приходу до влади.

Франція. Фото: з відкритих джерел

Приводом для суперечки стала заява віце-президента Національного об'єднання Луї Аліо. Відповідаючи на питання про можливе припинення допомоги Україні, мер Перпіньяна фактично підтвердив таку позицію партії.

За його словами, Франція стикається із серйозними проблемами у охороні здоров'я, освіті та економіці, тоді як держава продовжує знаходити кошти для фінансування постачання зброї Україні.

Едуар Філіп, який претендує на участь у президентських перегонах від правоцентристської партії Horizons, різко розкритикував цю позицію. Він заявив, що припинення підтримки України гратиме на руку Росії, а ослаблення Києва становить загрозу безпеці Франції та Європи.

Ле Пен відповіла не менш жорстко. Вона звинуватила Філіпа у слабких результатах у внутрішній політиці та нагадала про його минуле на посаді прем'єр-міністра. За її словами, саме під час його роботи Володимир Путін відвідував Францію – спочатку Версальський палац, а потім форт Брегансон.

Лідер ультраправих також заявила, що ще після початку російського вторгнення закликала Париж домагатися дипломатичного врегулювання війни та скликання міжнародної конференції за мир.

Філіп у відповідь звинуватив Ле Пен у зв'язках із Росією та назвав її позицію проявом "слабкості" перед Кремлем. Він нагадав, що "Національне об'єднання" виступало проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви.

Полеміка стає особливо важливою на тлі наближення президентських виборів у Франції, які відбудуться у два тури навесні 2027 року. Ле Пен сьогодні залишається одним із головних фаворитів опитувань, а Філіп розглядається як потенційний суперник ультраправої кандидатки у другому турі.

Читайте на порталі "Коментарі" — Франція хоче обмежити Україні закупівлю зброї: що задумав Макрон.



