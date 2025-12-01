Во Франции сделали заявление о мирных переговорах Украины

Мирные переговоры в Украине не могут состояться без участия европейцев. А сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж не случаен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которое приводит Le Figaro.

"Мы приложили все усилия, чтобы все делалось в интересах мира в Украине и безопасности в Европе", — отметил Барро.

Он также добавил, что недавно представленный Соединенными Штатами план из 28 пунктов был существенно изменен.

По словам министра, с одной стороны, мы добились исключения всего, что касается европейцев, а с другой стороны, мы впервые получили четкое заявление от Соединенных Штатов, которая выразила намерение сотрудничать с нами над подготовкой того, что называется гарантиями безопасности, то есть военных элементов, которые предотвратят любую дальнейшую агрессию со стороны Украины после достижения мира.

Он отметил, что пока Россия стремится ограничить возможности украинской армии, европейцы намерены поддерживать "крепкую постмирную" украинскую армию.

"Это потребует... чтобы мы помогли ей отстроиться", — пояснил Барро.

Министр также назвал "беспрецедентным в европейской истории" объединение 35 стран в так называемой коалиции решительных, созданной "чтобы обеспечить совместный ответ за пределами НАТО на вопросы безопасности" со времен окончания Второй мировой войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече украинской и американской делегаций во Флориде сторонам так и не удалось согласовать итоговый проект мирного соглашения. Основные споры шли именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Также издание "Комментарии" сообщало – после переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали.



