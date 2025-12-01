У Франції зробили заяву про мирні переговори України

Мирні переговори в Україні не можуть відбутися без участі європейців. А сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського до Парижа не випадковий. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, яку наводить Le Figaro.

"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося на користь миру в Україні та безпеки в Європі", — зазначив Барро.

Він також додав, що нещодавно представлений Сполученими Штатами план із 28 пунктів було суттєво змінено.

За словами міністра, з одного боку, ми домоглися виключення всього, що стосується європейців, а з іншого боку, ми вперше отримали чітку заяву від Сполучених Штатів, яка висловила намір співпрацювати з нами над підготовкою того, що називається гарантіями безпеки, тобто військових елементів, які запобігатимуть будь-якій подальшій агресії з боку України.

Він зазначив, що доки Росія прагне обмежити можливості української армії, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.

"Це вимагатиме... щоб ми допомогли їй відбудуватися", — пояснив Барро.

Міністр також назвав "безпрецедентним у європейській історії" об'єднання 35 країн у так званій рішучій коаліції, створеній "щоб забезпечити спільну відповідь за межами НАТО на питання безпеки" з часів закінчення Другої світової війни.

