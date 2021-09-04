Во Франции сотрудник McDonald's совершил суицид прямо перед рестораном

В Бискарросе, коммуне на юго-западе Франции в департаменте Ланды, сотрудник всемирно известной сети ресторанов быстрого питания McDonald's совершил самоубийство прямо возле места, где работал. Об этом пишет издание Francebleu.



Скриншот Google Maps. Фото: francebleu

Сообщается, что 20-летний работник фаст-фуда покончил с собой в ночь с 31 августа на 1 сентября. Утром его обнаружили повешенным на здании того самого ресторана, в котором он работал.

В прокуратуре подтвердили, что погибший действительно последнее время работал в McDonald's. Для выяснения обстоятельств смерти открыто расследование. Правоохранители отмечают, что все указывает на то, что это было самоубийство. Версия убийства не рассматривается.

Как стало известно, предсмертной записки молодой парень не оставил. Причина, которая могла подтолкнуть его на такой шаг также остается на данный момент загадкой.

По словам источника, у погибшего в последнее время была депрессия. В ту ночь он изначально пытался совершить самоубийство в своем доме. Однако по каким-то причинам он решил все же совершить это прямо на здании, где работал.

Также в ходе расследования было установлено, что связь случившейся трагедии и профессиональной деятельностью погибшего исключена.

в Индии подросток совершил суицид из-за проигрыша в онлайн-игре. Парень поговорил со своей матерью по телефону, а спустя некоторое время ей позвонила дочь и сообщила, что нашла брата повешенным в своей комнате. Подробнее об этом читайте в нашей статье Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что





известный американский музыкант совершил самоубийство. Тело рокера нашли в его доме. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте Также портал "Комментарии" писал о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!