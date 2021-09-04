Во Франции сотрудник McDonald's совершил суицид прямо перед рестораном

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Денис Подставной
В Бискарросе, коммуне на юго-западе Франции в департаменте Ланды, сотрудник всемирно известной сети ресторанов быстрого питания McDonald's совершил самоубийство прямо возле места, где работал. Об этом пишет издание Francebleu.
Скриншот Google Maps. Фото: francebleu
Сообщается, что 20-летний работник фаст-фуда покончил с собой в ночь с 31 августа на 1 сентября. Утром его обнаружили повешенным на здании того самого ресторана, в котором он работал.
В прокуратуре подтвердили, что погибший действительно последнее время работал в McDonald's. Для выяснения обстоятельств смерти открыто расследование. Правоохранители отмечают, что все указывает на то, что это было самоубийство. Версия убийства не рассматривается.
Как стало известно, предсмертной записки молодой парень не оставил. Причина, которая могла подтолкнуть его на такой шаг также остается на данный момент загадкой.
По словам источника, у погибшего в последнее время была депрессия. В ту ночь он изначально пытался совершить самоубийство в своем доме. Однако по каким-то причинам он решил все же совершить это прямо на здании, где работал.
Также в ходе расследования было установлено, что связь случившейся трагедии и профессиональной деятельностью погибшего исключена.
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