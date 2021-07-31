В Индии подросток совершил суицид из-за проигрыша в онлайн-игре

В крупном штате Мадхья-Прадеш в Индии 13-летний мальчик совершил самоубийство после того, как проиграл крупную сумму в мобильной игре. Об этом информирует издание Times of India.

В Индии подросток проиграл в мобильной игре и покончил с собой - фото: из открытых источников

Источник сообщает, что тело ребенка было обнаружено сестрой подростка в доме, где они проживали всей семьей. Перед тем, как совершить суицид, мальчик оставил предсмертную записку, в которой попросил у своей матери прощения за то, что потратил 40 000 рупий (примерно 14 500 гривен) с ее счета.

Как сообщила мать погибшего ребенка, в тот роковой день, пока она находилась на работе, ей пришло сообщение на телефон о транзакции на сумму 1500 рупий. После этого женщина поговорила об этом с сыном по телефону, а спустя некоторое время ей позвонила дочь и сообщила, что нашла брата повешенным в своей комнате.

Сразу после этого родители отправились домой и отвезли сына в больницу, надеясь на то, что его еще можно спасти. Однако врачи заявили, что когда ребенка доставили в медицинское учреждение, он уже был мертв.

В полиции сообщают, что телефон ребенка будут исследовать судебно-медицинские эксперты. К слову, мама погибшего мальчика работает в лаборатории патологии государственной больницы, а его отец является патологоанатомом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что индийского актера и блогера из TikTok будут судить за "самоубийство". Его роликом в популярной социальной сети заинтересовалась полиция и вскоре знаменитость ожидает суд.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в США во время выполнения челленджа из TikTok умер ребенок. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.





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