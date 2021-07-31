logo
Русский Українська

BTC/USD

41355.99

ETH/USD

2445.05

LTC/USD

142.88

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Азия В Индии подросток совершил суицид из-за проигрыша в онлайн-игре
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индии подросток совершил суицид из-за проигрыша в онлайн-игре

13-летний мальчик проиграл в игре 40 тысяч рупий

сегодня, 17:53
Автор:

Денис Подставной

В крупном штате Мадхья-Прадеш в Индии 13-летний мальчик совершил самоубийство после того, как проиграл крупную сумму в мобильной игре. Об этом информирует издание Times of India.

В Индии подросток совершил суицид из-за проигрыша в онлайн-игре

В Индии подросток проиграл в мобильной игре и покончил с собой - фото: из открытых источников

Источник сообщает, что тело ребенка было обнаружено сестрой подростка в доме, где они проживали всей семьей. Перед тем, как совершить суицид, мальчик оставил предсмертную записку, в которой попросил у своей матери прощения за то, что потратил 40 000 рупий (примерно 14 500 гривен) с ее счета. 

Как сообщила мать погибшего ребенка, в тот роковой день, пока она находилась на работе, ей пришло сообщение на телефон о транзакции на сумму 1500 рупий. После этого женщина поговорила об этом с сыном по телефону, а спустя некоторое время ей позвонила дочь и сообщила, что нашла брата повешенным в своей комнате. 

Сразу после этого родители отправились домой и отвезли сына в больницу, надеясь на то, что его еще можно спасти. Однако врачи заявили, что когда ребенка доставили в медицинское учреждение, он уже был мертв. 

В полиции сообщают, что телефон ребенка будут исследовать судебно-медицинские эксперты. К слову, мама погибшего мальчика работает в лаборатории патологии государственной больницы, а его отец является патологоанатомом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что индийского актера и блогера из TikTok будут судить за "самоубийство". Его роликом в популярной социальной сети заинтересовалась полиция и вскоре знаменитость ожидает суд. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в США во время выполнения челленджа из TikTok умер ребенок. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/madhya-pradesh-class-vi-student-dies-by-suicide-after-losing-rs-40000-in-mobile-game/articleshow/84917828.cms
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ