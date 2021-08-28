Во Франции толпу разгоняли слезоточивым газом: против чего протестуют французы

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Козлова Альбіна
Во Франции люди вышли на протесты, фото из Twitter
Во Франции снова массовые протесты против обязательной COVID-вакцинации медиков и введение "паспортов здоровья", которые нужны, чтобы получить медицинские услуги. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Толпа протестующих состояла из людей разного возраста, в том числе детей и пожилых людей. По стране в субботу 28 августа состоялось более 200 акций протеста в разных населенных пунктах. Не обошлось без столкновений с полицией. В Тулузе и в Париже полицейские применили к протестующим слезоточивый газ. Также сообщается, что в Марселе произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Пострадали 13 полицейских, трех гражданских задержали.
Протестующие выступают против президента Макрона и кричат: "Свобода! Сопротивление!". В некоторых городах протестующие перекрыли дороги, в некоторых образовали живую цепь. В столице Франции прошло четыре демонстрации. В целом по стране задержаны более 10 человек.
Напомним, что массовые протесты в стране происходят уже шестую субботу. Люди возмущены тем, что введен обязательный "паспорт здоровья" с QR-кодом. Без него нельзя посетить учреждения культуры, развлекательные заведения, рестораны и кафе, пользоваться междугородным общественным транспортом и даже лечь в больницу.
Как сообщал портал "Комментарии", в Нидерландах протестуют против беженцев из Афганистана. У здания приемного центра в военном городке в Харскамп собралось 250 мирных демонстрантов, вечером начали жечь шины. Некоторые протестующие выкрикивали лозунги, такие как: "Прежде всего наши люди" и "Харскамп принадлежит нам".
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