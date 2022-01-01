Во Франции во время празднования Нового года сожгли 874 автомобили

Во французских городах в новогоднюю ночь злоумышленники подожгли почти девять сотен автомобилей. Полицейские уже нашли и задержали 441 поджигателя. Об этом информирует медиа La Depeche .

Полиция нашла виновных (фото из открытых источников)

Как сообщает Министерство внутренних дел этой страны, в новогоднюю ночь местные поджигатели зажгли 874 авто. Сотрудники полиции активно разыскивают хулиганов, причастных к этому. Часть подозреваемых, а именно 441 француза это задержали, из них 381 гражданин арестован.

Глава правоохранительного ведомства страны Жеральд Дарманен отметил, что именно в новогоднюю ночь куры любят поджигать чьи-то авто. В частности, в 2019 году во время новогодних празднований было подожжено еще больше – более 1300 автомобилей. Тогда нашли и привлекли к ответственности около 400 виновников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Казахстане сгорела новогодняя елка . В республике Казахстан, в городе Тараз, являющемся региональным центром Жамбыльской области, в новогоднюю ночь пылало новогоднее дерево. Правда, новогодняя елка была привезена не из леса, украсили искусственную красотку. По информации, разместившей в социальных сетях Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбыльского региона, в пожаре, возникшем на центральной площади города "Арбат", к счастью, никто не пострадал. Жертв и потерпевших не было. Огонь пылал на площади в размере 15 квадратных метров. Потушили огненную стихию в 00:20, что явилось причиной возгорания, не извещают. По вызову в центр города выехало 14 казахстанских чрезвычайников, которые были извещены по сигналу тревоги. Также огонь тушили четыре автомобиля спасательной службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!