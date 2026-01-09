У Франції заговорили про вихід з НАТО: у парламенті ініціюють резолюцію

У Франції представники лівих політичних сил ініціювали парламентську резолюцію щодо поступового виходу країни з Північноатлантичного альянсу.

Деякі депутати парламенту вважають, що НАТО більше відповідає інтересам США, ніж європейських держав. Про це повідомила депутатка Національних зборів від руху La France insoumise (LFI) Клеманс Гетте у соціальній мережі X.

Альянс, за оцінкою її політичної сили, втратив суто оборонний характер і перетворився на інструмент зовнішньої політики Вашингтона, який втягуює європейські країни у конфлікти поза межами міжнародного права.

Серед аргументів вона назвала дії США на міжнародній арені, зокрема ситуацію навколо Венесуели, підтримку Ізраїлю, заяви щодо Гренландії та військові операції, які, на думку лівих політиків, суперечать нормам міжнародного права.

"Більше ніж будь-коли, піднімається питання участі Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, очолюваному та обслуговуючому США. Я пропоную резолюцію щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з питання його об'єднаного командування", — написала депутатка.

Офіційна позиція уряду Франції поки залишається незмінною — про підтримку цієї ініціативи не оголошують. Водночас у владі визнають, що дискусії щодо ролі НАТО в європейській безпековій архітектурі посилюються на тлі геополітичних змін.

Очікується, що резолюцію найближчим часом винесуть на розгляд парламенту, де вона може стати приводом для ширших дебатів про зовнішньополітичні та оборонні пріоритети Франції.

