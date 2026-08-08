Во Франции заявили о новой угрозе от РФ: что задумали в Москве

Бывший премьер-министр Франции и потенциальный кандидат в президенты Габриэль Атталь обратился в правоохранительные органы из-за предполагаемой российской кампании по дезинформации. Речь идет о распространении в интернете фейковых материалов, которые, по мнению его представителей, должны дискредитировать политика накануне президентских выборов 2027 года.

Выборы во Франции. Фото: из открытых источников

Жалоба была подана в пятницу. Адвокаты Атталя заявили французским СМИ, что речь идет о возможном иностранном вмешательстве, манипулировании информацией и фабрикации контента, способных повлиять на честность будущих выборов и фундаментальные интересы Франции.

По данным французских журналистов, несколько аккаунтов в социальной сети X выдавали себя за французские и международные СМИ. Через них распространялись поддельные видеорепортажи и статьи, в которых Атталю приписывали заявления, которых он на самом деле не делал. Их содержание, как утверждает сторона политика, было направлено на подрыв его репутации.

Сам Атталь ранее заявил, что ожидает усиления подобных попыток дестабилизации по мере приближения президентской кампании. Выборы главы Франции должны состояться в апреле 2027 года.

Ситуацию уже изучает Viginum – французское национальное агентство, занимающееся выявлением и противодействием иностранным информационным операциям. Ведомство подтвердило, что обнаружило кампанию против Атталя, и заявило о наличии признаков тактик, которые ранее связывали с пророссийскими операциями влияния.

Атталь оказался не единственным французским политиком, ставшим мишенью подобных атак. Ранее сообщалось о дезинформационных кампаниях против бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и депутата Рафаэля Глюксманна.

Таким образом, французские власти сталкиваются с проблемой еще до официального старта президентской гонки. Для Парижа вопрос особенно чувствителен: информационные операции способны не только ударить по отдельным кандидатам, но и усилить общественную поляризацию перед выборами.

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