У Франції заявили про нову загрозу від РФ: що задумали у Москві

Колишній прем'єр-міністр Франції та потенційний кандидат у президенти Габріель Атталь звернувся до правоохоронних органів через передбачувану російську кампанію з дезінформації. Йдеться про поширення в інтернеті фейкових матеріалів, які, на думку його представників, мають дискредитувати політика напередодні президентських виборів 2027 року.

Вибори у Франції. Фото: з відкритих джерел

Скаргу було подано у п'ятницю. Адвокати Атталя заявили французьким ЗМІ, що йдеться про можливе іноземне втручання, маніпулювання інформацією та фабрикацію контенту, здатних вплинути на чесність майбутніх виборів та фундаментальні інтереси Франції.

За даними французьких журналістів, кілька акаунтів у соціальній мережі X видавали себе за французькі та міжнародні ЗМІ. Через них поширювалися підроблені відеорепортажі та статті, в яких Атталю приписували заяви, яких він насправді не робив. Їх зміст, як стверджує сторона політика, був спрямований на підрив його репутації.

Сам Атталь раніше заявив, що очікує на посилення подібних спроб дестабілізації в міру наближення президентської кампанії. Вибори голови Франції мають відбутися у квітні 2027 року.

Ситуацію вже вивчає Viginum – французька національна агенція, яка займається виявленням та протидією іноземним інформаційним операціям. Відомство підтвердило, що виявило кампанію проти Атталя і заявило про наявність ознак тактик, які раніше пов'язували з проросійськими операціями впливу.

Атталь виявився не єдиним французьким політиком, який став мішенню таких атак. Раніше повідомлялося про дезінформаційні кампанії проти колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіпа та депутата Рафаеля Глюксманна.

Таким чином, французька влада стикається з проблемою ще до офіційного старту президентських перегонів. Для Парижа питання особливо чутливе: інформаційні операції здатні як ударити по окремих кандидатів, а й посилити громадську поляризацію перед виборами.

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