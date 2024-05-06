Война в Украине: что заявил Макрон о координации с Китаем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что координация с Китаем по поводу российско-украинской войны является "абсолютно решающей". Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер сказал во вступительной речи перед трехсторонней встречей с главой КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце, информирует "France 24".

Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA

Эммануэль Макрон заявил, что координация с Пекином относительно "больших кризисов", в частности войны России против Украины, "абсолютно решающая".

"Будущее нашего континента будет очень четко зависеть от нашей способности продолжать сбалансированное развитие отношений с Китаем", – сказал он.

Накануне Си заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Парижем в контексте урегулирования российско-украинской войны. Лидер Китая выразил надежду, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в фокусе внимания на этой неделе будет визит руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Европу. Он начинается во Франции, где 6 мая, состоятся встречи Си с президентом Эммануэлем Макроном, а также руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Далее по плану – посещения Венгрии и Сербии. Одной из основных тем обсуждения обозначен поиск путей разрешения российско-украинской войны. Эксперты продолжают анализировать специально для портала "Комментарии", какую игру может далее вести Китай, есть ли шанс на позитивный для Украины исход.

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