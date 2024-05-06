Волнует ли война в Украине КНР: чего ожидать от переговоров Си в Европе

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, прибыл 5 мая в Париж в рамках своего европейского турне. В понедельник, 6 мая, состоятся его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Си, Пекин, среди прочего, ищет "хороших путей" для завершения войны России с Украиной. Какие ожидания от китайской дипломатии? Может ли она стать более конструктивной, либо Китай продолжит игру в нейтрала, на самом деле поддерживая Россию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Визит Си Цзиньпина в Европу. Фото: из открытых источников
Китай не готов жертвовать своими отношениями с ЕС ради спасения РФ
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что не стоит ожидать каких-то революционных договоренностей во время визита Си в Париж.
"Интересы Франции в частности и ЕС в целом не совпадают с интересами КНР. И пойти на китайские предложения, суть которых, если упростить — принудить Украину к миру, европейские лидеры и чиновники высшего уровня не готовы. Вместе с тем, думаю, горшки никто бить не будет. Прозвучат аккуратные, приглаженные дипломатические заявления о необходимости придерживаться международного права, важность скорейшего прекращения войны и так далее. И возможно — о договоренностях касательно участия Си в т.н. саммите мира в июне в Швейцарии. Это будет позитивом", – подчеркивает эксперт.
Но, продолжает он, сам визит Си в Париж показывает, что Китай не готов жертвовать своими отношениями с ЕС ради спасения РФ. И будет пытаться найти золотую середину, чтоб и Россию спасти, и как-то выйти на дорожную карту по прекращению войны. При этом, риторика прозвучит абсолютно приемлемая для РФ ("конфликт в Украине " — вместо российско-украинская война, российская агрессия против Украины и так далее).
"Тот факт, что Си возле самолета встречал премьер Франции – Габриэль Атталь, фактически второй человек в стране, который рассматривается как вероятный преемник Макрона (тот не имеет права идти на третий президентский срок), говорит о том, что во Франции придают большое значение этому визиту", – поясняет Вадим Трюхан.
Он не исключает, что французское руководство действительно рассматривает возможность выхода на некое взаимопонимание с Китаем. В том числе – как способ реализации свои внешнеполитических амбиций касательно лидерства в ЕС, в европейской части НАТО.
"Не следует забывать, что канцлер Германии Олаф Шольц тоже пытается выстроить доверительные отношения с Китаем, совершив в апреле визит в Пекин. Правда, тот оказался безрезультатным в части оказания КНР давления на РФ для прекращения войны. Не было ни такого давления, ни, понятно, прекращения... У Франции же есть шанс максимально "задобрить" Си и с помощью личного обаяния Макрона "обернуть" китайского лидера в свою "веру". Несколько наивная позиция. Но мне кажется, что это демонстрирует то, чем является нынешняя Франция. А именно – страной, декларирующей намерение стать европейским лидером, подхватив булаву мирового лидерства, которая чуть не выпала из рук США. Но, к сожалению, ресурсно Франция пока к такому не готова", – констатирует Вадим Трюхан.
Визит Си – попытка переориентировать политику Европы с США на Китай
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что украинская война не волнует Си Цзиньпина.
"У него есть свои интересы, свое видение будущего КНР, – поясняет эксперт. – И то, что происходит сейчас в Украине для него точно не приоритет. Лишь аргумент в неких договоренностях для решения задача развития Китая. Но не основное в переговорном процессе".
Потому, продолжает Олег Пендзин, заявления Си о российско-украинской войне (которую он называет "украинскими кризисом") – лишь одна из позиций в переговорах с ЕС.
По мнению экономиста, приезд китайского лидера в Европу вполне понятен. Это крупнейший рынок для КНР, даже больший, чем американский. В совокупности два эти рынка дают Китаю примерно 1,5 трлн долларов год, причем на европейский приходится около 800 млрд, отмечает эксперт.
"В некоторые СМИ есть мысли, что Си приехал в Европу проталкивать китайские электромобили
. Но это очень узкий подход. Китайский лидер не занимается электромобилями. Он не коммивояжер фирм, их производящих. Ситуация намного глубже и серьезнее. С точки зрения Си Цзиньпина – есть реальная возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом. А Трамп, исходя из его поведения во время президентства и множества заявлений – сторонник торговых войн. Для КНР на сегодня торговая война с США, усугубленная уже существующей позиций (в том числе Джо Байдена) по поводу недопущения американских технологий и денег на китайский рынок (в первую очередь речь о высокотехнологических отраслях), это очень плохо. Потому что Китай – это мировая фабрика. Тогда как США и Европа – научно-исследовательский институт. Без денег и без технологий (особенно, если учесть, что американцы активно пробуют заместить Китай – Индией) у КНР будут проблемы", – поясняет Олег Пендзин.
Кроме всего прочего, акцентирует он, в отдельных заявлениях Трамп жестко высказывается по поводу Европы. В том числе, что она неадекватно торгует, мало вкладывается в собственную безопасность.
"И в этом ракурсе нынешний визит Си – попытка переориентировать политику Европы с США на Китай – как на одного из гарантов безопасности. Потому что в этом смысле Европа сейчас не самодостаточна. Спокойные и сытые годы после Второй мировой и Холодной войн привели к тому, что европейцы сейчас слабы в военном смысле. Тех вооруженных сил, производственных мощностей, какие у них есть, не хватит, чтоб противостоять любой серьезной угрозе. Плюс – сами европейцы не хотят войны", – аргументирует эксперт.
В мечтах Си, подчеркивает он, сделать мощное европо-китайское военно-экономическое сотрудничество, которое сможет в какой-то степени поменять баланс мировой политики. Ведь КНР и Европа – это был бы мощный конгломерат. Украина же в данной ситуации – лишь один из аргументов. Как и Россия, которую КНР, кстати, также хотела видеть в гипотетическом тройственном союзе под своим началом, уточняет Олег Пендзин.
Он уверен, что не случайно для визита выбрана и Франция – единственная в ЕС ядерная страна. К тому же, страна, которая сейчас реально претендует стать центром европейской безопасности, военно-промышленного комплекса. И не боится делать жесткие заявления в адрес РФ. В том числе – не исключая ввод войск в Украину для поддержки нашей страны.
"Так что приезд Си куда шире, чем вопросы, связанные с российско-украинской войной. Для него интересы России – такой же аргумент в дискуссиях и уступках, как и Украина. Мы, конечно, ждем неких официальных заявлений, но, скорее всего, ничего прорывного там не будет, – прогнозирует эксперт. – Тем более, что уже известно – после т.н. инаугурации Путин собирается в Китай. Где будет обсуждаться и нынешняя европейская поездка Си. Увы, но приходится признать, что Украина в этой большой геополитической игре – разменная монета. Торг идет о месте КНР в будущей системе мировой безопасности, его вероятном союзе с ЕС – в пику американцам, где после прихода Трампа может быть совсем другая политика, в том числе касательно европейцев".
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