Волнует ли война в Украине КНР: чего ожидать от переговоров Си в Европе

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, прибыл 5 мая в Париж в рамках своего европейского турне. В понедельник, 6 мая, состоятся его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Си, Пекин, среди прочего, ищет "хороших путей" для завершения войны России с Украиной. Какие ожидания от китайской дипломатии? Может ли она стать более конструктивной, либо Китай продолжит игру в нейтрала, на самом деле поддерживая Россию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Визит Си Цзиньпина в Европу. Фото: из открытых источников

Китай не готов жертвовать своими отношениями с ЕС ради спасения РФ

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что не стоит ожидать каких-то революционных договоренностей во время визита Си в Париж.

"Интересы Франции в частности и ЕС в целом не совпадают с интересами КНР. И пойти на китайские предложения, суть которых, если упростить — принудить Украину к миру, европейские лидеры и чиновники высшего уровня не готовы. Вместе с тем, думаю, горшки никто бить не будет. Прозвучат аккуратные, приглаженные дипломатические заявления о необходимости придерживаться международного права, важность скорейшего прекращения войны и так далее. И возможно — о договоренностях касательно участия Си в т.н. саммите мира в июне в Швейцарии. Это будет позитивом", – подчеркивает эксперт.

Но, продолжает он, сам визит Си в Париж показывает, что Китай не готов жертвовать своими отношениями с ЕС ради спасения РФ. И будет пытаться найти золотую середину, чтоб и Россию спасти, и как-то выйти на дорожную карту по прекращению войны. При этом, риторика прозвучит абсолютно приемлемая для РФ ("конфликт в Украине " — вместо российско-украинская война, российская агрессия против Украины и так далее).

"Тот факт, что Си возле самолета встречал премьер Франции – Габриэль Атталь, фактически второй человек в стране, который рассматривается как вероятный преемник Макрона (тот не имеет права идти на третий президентский срок), говорит о том, что во Франции придают большое значение этому визиту", – поясняет Вадим Трюхан.

Он не исключает, что французское руководство действительно рассматривает возможность выхода на некое взаимопонимание с Китаем. В том числе – как способ реализации свои внешнеполитических амбиций касательно лидерства в ЕС, в европейской части НАТО.

"Не следует забывать, что канцлер Германии Олаф Шольц тоже пытается выстроить доверительные отношения с Китаем, совершив в апреле визит в Пекин. Правда, тот оказался безрезультатным в части оказания КНР давления на РФ для прекращения войны. Не было ни такого давления, ни, понятно, прекращения... У Франции же есть шанс максимально "задобрить" Си и с помощью личного обаяния Макрона "обернуть" китайского лидера в свою "веру". Несколько наивная позиция. Но мне кажется, что это демонстрирует то, чем является нынешняя Франция. А именно – страной, декларирующей намерение стать европейским лидером, подхватив булаву мирового лидерства, которая чуть не выпала из рук США. Но, к сожалению, ресурсно Франция пока к такому не готова", – констатирует Вадим Трюхан.

Визит Си – попытка переориентировать политику Европы с США на Китай

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что украинская война не волнует Си Цзиньпина.

"У него есть свои интересы, свое видение будущего КНР, – поясняет эксперт. – И то, что происходит сейчас в Украине для него точно не приоритет. Лишь аргумент в неких договоренностях для решения задача развития Китая. Но не основное в переговорном процессе".

Потому, продолжает Олег Пендзин, заявления Си о российско-украинской войне (которую он называет "украинскими кризисом") – лишь одна из позиций в переговорах с ЕС.

По мнению экономиста, приезд китайского лидера в Европу вполне понятен. Это крупнейший рынок для КНР, даже больший, чем американский. В совокупности два эти рынка дают Китаю примерно 1,5 трлн долларов год, причем на европейский приходится около 800 млрд, отмечает эксперт.

Но это очень узкий подход. Китайский лидер не занимается электромобилями. Он не коммивояжер фирм, их производящих. Ситуация намного глубже и серьезнее. С точки зрения Си Цзиньпина – есть реальная возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом. А Трамп, исходя из его поведения во время президентства и множества заявлений – сторонник торговых войн. Для КНР на сегодня торговая война с США, усугубленная уже существующей позиций (в том числе Джо Байдена) по поводу недопущения американских технологий и денег на китайский рынок (в первую очередь речь о высокотехнологических отраслях), это очень плохо. Потому что Китай – это мировая фабрика. Тогда как США и Европа – научно-исследовательский институт. Без денег и без технологий (особенно, если учесть, что американцы активно пробуют заместить Китай – Индией) у КНР будут проблемы", – поясняет Олег Пендзин. "В некоторые СМИ есть мысли, что Си приехал в Европу проталкивать китайские электромобили

Кроме всего прочего, акцентирует он, в отдельных заявлениях Трамп жестко высказывается по поводу Европы. В том числе, что она неадекватно торгует, мало вкладывается в собственную безопасность.

"И в этом ракурсе нынешний визит Си – попытка переориентировать политику Европы с США на Китай – как на одного из гарантов безопасности. Потому что в этом смысле Европа сейчас не самодостаточна. Спокойные и сытые годы после Второй мировой и Холодной войн привели к тому, что европейцы сейчас слабы в военном смысле. Тех вооруженных сил, производственных мощностей, какие у них есть, не хватит, чтоб противостоять любой серьезной угрозе. Плюс – сами европейцы не хотят войны", – аргументирует эксперт.

В мечтах Си, подчеркивает он, сделать мощное европо-китайское военно-экономическое сотрудничество, которое сможет в какой-то степени поменять баланс мировой политики. Ведь КНР и Европа – это был бы мощный конгломерат. Украина же в данной ситуации – лишь один из аргументов. Как и Россия, которую КНР, кстати, также хотела видеть в гипотетическом тройственном союзе под своим началом, уточняет Олег Пендзин.

Он уверен, что не случайно для визита выбрана и Франция – единственная в ЕС ядерная страна. К тому же, страна, которая сейчас реально претендует стать центром европейской безопасности, военно-промышленного комплекса. И не боится делать жесткие заявления в адрес РФ. В том числе – не исключая ввод войск в Украину для поддержки нашей страны.

"Так что приезд Си куда шире, чем вопросы, связанные с российско-украинской войной. Для него интересы России – такой же аргумент в дискуссиях и уступках, как и Украина. Мы, конечно, ждем неких официальных заявлений, но, скорее всего, ничего прорывного там не будет, – прогнозирует эксперт. – Тем более, что уже известно – после т.н. инаугурации Путин собирается в Китай. Где будет обсуждаться и нынешняя европейская поездка Си. Увы, но приходится признать, что Украина в этой большой геополитической игре – разменная монета. Торг идет о месте КНР в будущей системе мировой безопасности, его вероятном союзе с ЕС – в пику американцам, где после прихода Трампа может быть совсем другая политика, в том числе касательно европейцев".

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