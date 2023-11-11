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Вслед за США жесткое требование к Израилю выставила Франция

Президент Франции Макрон заявил, что Израиль должен прекратить убивать детей и женщин в секторе Газа

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израиль должен прекратить убивать женщин и детей в секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", с таким призывом к израильскому правительству во время интервью BBC обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер французов заявил, что таким бомбардировкам, который совершает ЦАХАЛ "нет оправдания". 

Вслед за США жесткое требование к Израилю выставила Франция

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон также высказал мнение, что прекращение огня пойдет на пользу Израилю.


Признавая право Израиля на защиту, "мы призываем их прекратить эти бомбардировки" в Газе, подчеркнул французский президент. При этом Макрон также уточнил, что таки его заявления не могут свидетельствовать о том, что Париж решил пересмотреть свое виденье. Франция, как и раньше, "явно осуждает" террористические атаки боевиков ХАМАС.

"Мы разделяем боль [Израиля]. И мы разделяем их желание избавиться от терроризма. Мы знаем, что означает терроризм во Франции", — сказал Макрон.

Президент высказал надежду, что его слова услышат в других столицах, в частности, США и Великобритания присоединятся к требованиям Франции о том, что Израиль прекратил огонь.

Стоит отметить, хоть в более мягкой форме, но с подобными заявлениями уже выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что необходимо приложить больше усилий, чтобы "минимизировать вред для палестинского гражданского населения". При этом Вашингтон пока что не выступает за полное прекращение огня Израилем, ведь конечная цель по уничтожении группировки ХАМАС не дсотигнута.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-67356581
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