Вибухи поряд із Макроном у Дамаску: що сталося під час історичного візиту президента Франції

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до столиці Сирії трапився тривожний інцидент. У Дамаску поруч із готелем, де, як очікувалося, мав зупинитися французький лідер, пролунали вибухи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у сирійських службах безпеки.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, вибухові пристрої спрацювали неподалік готелю. Очевидці розповіли про появу густого диму та вогню, після чого район пригоди оперативно оточили, а силові структури посилили заходи безпеки та перекрили рух транспорту.

Візит Макрона до Дамаску вже називають історичним. Президент Франції став першим главою держави Європейського союзу, який відвідав сирійську столицю після повалення режиму Башара Асада. Поїздка розглядається як важливий дипломатичний сигнал про можливий новий етап відносин Європи з Сирією.

Незважаючи на повідомлення про вибухи, Єлисейський палац запевнив, що безпеці французького президента нічого не загрожує. В адміністрації Макрона наголосили, що кортеж глави держави не знаходився у безпосередній близькості від місця події, а сам президент не чув жодних вибухів.

Цю інформацію підтвердила і журналістка Reuters, яка супроводжувала французьку делегацію. За її словами, під час офіційних заходів у Дамаску не було помітно ознак надзвичайної ситуації, а сама делегація не чула якихось вибухів.

Обставини інциденту продовжують з'ясовувати сирійські служби безпеки. Офіційної інформації про можливі постраждалі або причини того, що сталося, поки не оприлюднено.

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