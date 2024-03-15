Ядерные угрозы Путина не впечатлили: что ответил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление французский лидер сделал в интервью телеканалам "TF1" и "France 2".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Не стоит угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", – отметил Эммануэль Макрон, комментируя недавние высказывания российского диктатора Владимира Путина.

Французский президент отметил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо".

"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", – подчеркнул политик.

Макрон также акцентировал, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

"Когда говорится о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", – подытожил он.

Стоит отметить, что в этом же интервью президент Франции заявил, что нет смысла даже говорить о длительном и прочном мире, пока Украина не восстановит свой суверенитет, пока не произойдет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым.

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