Женщину по ошибке признали умершей и она не может доказать обратное: что произошло

Язык
Coinspot 13.01.2021
BTC/USD
34848.07
ETH/USD
1075.72
LTC/USD
139.24
НБУ 13.01.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Жительница Франции уже который год не может доказать чиновникам, что она жива. История началась в ноябре 2017 года, когда Жанну Пушан (Jeanne Pouchain) по ошибке признали умершей. Об этом пишет издание The Guardian.
Jeanne Pouchain. Фото: theguardian
Известно, что путаница возникла из-за долгой судебной тяжбы. Бывшая сотрудница клининговой компании подала на 58-летнюю женщину в суд, чтобы та возместила ей ущерб в размере 14 тысяч евро. Но поскольку Жанна не отвечала на письма, то суд решил, что она умерла. А сотрудница клининговой компании подтвердила это.
После того, как зарегистрировали смерть женщины, она лишилась удостоверения личности, водительских прав, счетов в банке и прочих документов, которые подтверждали ее существование.
Сама Пушан рассказывает, что изначально была уверена в том, что эта ситуация быстро разрешится, ведь у нее на руках была справка о том, что она действительно жива. Однако процесс затянулся на года. Также она добавила, что бывшая сотрудница клининговой компании специально объявила ее мертвой, чтобы взыскать убытки из наследников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости