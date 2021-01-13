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Женщину по ошибке признали умершей и она не может доказать обратное: что произошло

58-летнюю Жанну Пушан (Jeanne Pouchain) признали умершей в ноябре 2017 года

сегодня, 20:13
Автор:

Любовь Блажко

Жительница Франции уже который год не может доказать чиновникам, что она жива. История началась в ноябре 2017 года, когда Жанну Пушан (Jeanne Pouchain) по ошибке признали умершей. Об этом пишет издание The Guardian. 

Женщину по ошибке признали умершей и она не может доказать обратное: что произошло

Jeanne Pouchain. Фото: theguardian

Известно, что путаница возникла из-за долгой судебной тяжбы. Бывшая сотрудница клининговой компании подала на 58-летнюю женщину в суд, чтобы та возместила ей ущерб в размере 14 тысяч евро. Но поскольку Жанна не отвечала на письма, то суд решил, что она умерла. А сотрудница клининговой компании подтвердила это. 

"Никогда бы не подумал, что судья может объявить кого-то умершим без свидетельства о смерти.  Но истица сказала, что Пушан умерла, не предоставив никаких доказательств, и ей поверили. Никто не стал проверять", — объяснил адвокат пострадавшей Сильвен Кормье (Sylvain Cormier).

После того, как зарегистрировали смерть женщины, она лишилась удостоверения личности, водительских прав, счетов в банке и прочих документов, которые подтверждали ее существование. 

Сама Пушан рассказывает, что изначально была уверена в том, что эта ситуация быстро разрешится, ведь у нее на руках была справка о том, что она действительно жива. Однако процесс затянулся на года. Также она добавила, что бывшая сотрудница клининговой компании специально объявила ее мертвой, чтобы взыскать убытки из наследников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в США впервые за многие десятилетия казнили женщину. 52-летняя жительница штата Индиана Лиза Монтгомери стала первой женщиной, которую казнили в Соединенных Штатах Америки за последние 67 лет. Ей ввели смертельную инъекцию. Об этом сообщает The New York Times. 


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/12/french-woman-spends-three-years-trying-to-prove-she-is-not-dead
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