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Блинкен высказался об участии Путина во встрече лидеров G20

Энтони Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным во время саммита G20, но назвал условие

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20, "если будет консенсус среди всех членов" и "если это будет полезно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита во Францию сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен высказался об участии Путина во встрече лидеров G20

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Если будет консенсус среди всех членов и если это будет полезно, то да. В нынешней ситуации трудно представить, чем это может быть полезно и как может быть достигнут консенсус среди всех участников", — высказался Блинкен.

Отвечая на вопрос о возможном рукопожатии Путина и президента США Джо Байдена, Блинкен отметил, что идея никогда не заключалась в исключении России или главы Кремля Владимира Путина из G20.

"Именно действия, именно политика России и Путина запускают то, что происходит с точки зрения отношений России с "Большой двадцаткой" или с "Большой семеркой", со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем (Ред. – рукопожатия Путина и Байдена). Проблема в том, что на данный момент у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется", — заявил госсекретарь США.

Он также выразил надежду, что наступит день, "и этот день наступит раньше, чем позже", когда отношения между нашими странами и Россией будут сильно отличаться от нынешних. На сегодняшний день это не так, и это не так именно из-за политики Путина. 

Глава Госдепа подчеркнул, Россия не является изгоем, и для всего цивилизованного мира важны не столько отдельные личности, сколько политика, проводимая страной.

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Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-darius-rochebin-of-lci-tf1/
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