Блинкен высказался об участии Путина во встрече лидеров G20

Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20, "если будет консенсус среди всех членов" и "если это будет полезно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита во Францию сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Если будет консенсус среди всех членов и если это будет полезно, то да. В нынешней ситуации трудно представить, чем это может быть полезно и как может быть достигнут консенсус среди всех участников", — высказался Блинкен.

Отвечая на вопрос о возможном рукопожатии Путина и президента США Джо Байдена, Блинкен отметил, что идея никогда не заключалась в исключении России или главы Кремля Владимира Путина из G20.

"Именно действия, именно политика России и Путина запускают то, что происходит с точки зрения отношений России с "Большой двадцаткой" или с "Большой семеркой", со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем (Ред. – рукопожатия Путина и Байдена). Проблема в том, что на данный момент у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется", — заявил госсекретарь США.

Он также выразил надежду, что наступит день, "и этот день наступит раньше, чем позже", когда отношения между нашими странами и Россией будут сильно отличаться от нынешних. На сегодняшний день это не так, и это не так именно из-за политики Путина.

Глава Госдепа подчеркнул, Россия не является изгоем, и для всего цивилизованного мира важны не столько отдельные личности, сколько политика, проводимая страной.

Читайте также на портале "Комментарии" - власти Бразилии прилагают активные усилия к тому, чтобы организовать приезд в страну российского диктатора Владимира Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС). Об этом пишет бразильская газета Folha de S.Paulo.



