Блинкен высказался об участии Путина во встрече лидеров G20

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20, "если будет консенсус среди всех членов" и "если это будет полезно". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита во Францию сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о возможном рукопожатии Путина и президента США Джо Байдена, Блинкен отметил, что идея никогда не заключалась в исключении России или главы Кремля Владимира Путина из G20.
Он также выразил надежду, что наступит день, "и этот день наступит раньше, чем позже", когда отношения между нашими странами и Россией будут сильно отличаться от нынешних. На сегодняшний день это не так, и это не так именно из-за политики Путина.
Глава Госдепа подчеркнул, Россия не является изгоем, и для всего цивилизованного мира важны не столько отдельные личности, сколько политика, проводимая страной.
Читайте также на портале "Комментарии" - власти Бразилии прилагают активные усилия к тому, чтобы организовать приезд в страну российского диктатора Владимира Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС). Об этом пишет бразильская газета Folha de S.Paulo.
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