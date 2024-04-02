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Путина хотят видеть на саммите G20: какая страна активно продвигает вопрос

СМИ узнали, как Бразилия пытается протащить Путина на саммит G20 под иммунитетом ООН

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власти Бразилии прилагают активные усилия к тому, чтобы организовать приезд в страну российского диктатора Владимира Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом (МУС). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет бразильская газета Folha de S.Paulo.

Путина хотят видеть на саммите G20: какая страна активно продвигает вопрос

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, администрация президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы хочет видеть Владимира Путина на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре этого года. Главным препятствием для такого визита является ордер на арест Путина, поскольку Бразилия признает юрисдикцию МУС и поэтому формально обязана арестовать российского диктатора.

Как выяснили журналисты, бразильское правительство сейчас ведет переговоры с ООН о том, чтобы всех государственных лидеров официально наделили иммунитетом от судебного преследования во время их визитов за границу. 

Газета отмечает, что в предложении бразильского правительства, отправленном ООН, прямо Путина не упоминают, но ссылаются на сценарий, "который соответствует нынешней ситуации российского лидера".

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие российского диктатора Владимира Путина во встрече лидеров G-20 в ноябре в Бразилии, если она будет "полезной", но отметил, что приглашение диктатора должны поддержать все члены Большой двадцатки.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда, не отказалась от намерений пригласить на саммит "Группы двадцати" в 2024 году российского президента Владимира Путина.

На вопрос, существует ли возможность ареста Путина в случае его приезда, Виейра сказал, что он не готов дать прямой ответ на это вопрос, но предположил, что это вряд ли возможно. 




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Источник: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/03/governo-lula-produz-parecer-que-embasa-possivel-vinda-de-putin-ao-brasil-no-g20.shtml
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