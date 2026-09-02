Китай сорвал единство G20: в чем США внезапно обвинили Пекин

Китай заблокировал принятие совместного коммюнике стран G20 после встречи участников объединения. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, обвинив Пекин в попытке помешать согласованной позиции по глобальным экономическим и торговым вопросам.

Китай. Фото: из открытых источников

По словам главы американского Минфина, основной причиной разногласий стал огромный торговый профицит Китая. Бессент заявил, что именно Пекин выступил против согласованного подхода остальных участников.

"Страна с самым большим и неустойчивым профицитом счета в мире, КНР, выступила против", — сказал он на пресс-конференции в рамках саммита G20.

При этом Бессент подчеркнул, что остальные 19 стран поддержали заявление председателя, которое позднее было опубликовано. Однако Китай выразил особое несогласие с несколькими положениями документа.

В частности, речь идет о свободном проходе судов через Ормузский пролив, создании специальной рабочей группы для изучения и смягчения торговых дисбалансов, а также расширении внимания Международного валютного фонда к подобным дисбалансам.

Отдельным спорным вопросом стали положения, связанные с реструктуризацией государственного долга.

Американский министр также раскритиковал экономическую модель Китая, заявив, что она, по его оценке, постоянно генерирует дешевый экспорт и тем самым создает неустойчивые торговые перекосы.

Разногласия вокруг документа показывают, насколько глубоким остается экономическое противостояние между Китаем и США. Даже на площадке, призванной демонстрировать координацию крупнейших экономик мира, торговая политика Пекина вновь стала причиной серьезного конфликта.

Таким образом, саммит G20 оказался не только площадкой для обсуждения мировой экономики, но и очередной ареной противостояния вокруг китайского экспорта и глобальных торговых дисбалансов.

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