Китай сорвал единство G20: в чем США внезапно обвинили Пекин

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Кравцев Сергей
Китай заблокировал принятие совместного коммюнике стран G20 после встречи участников объединения. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, обвинив Пекин в попытке помешать согласованной позиции по глобальным экономическим и торговым вопросам.
Китай. Фото: из открытых источников
По словам главы американского Минфина, основной причиной разногласий стал огромный торговый профицит Китая. Бессент заявил, что именно Пекин выступил против согласованного подхода остальных участников.
При этом Бессент подчеркнул, что остальные 19 стран поддержали заявление председателя, которое позднее было опубликовано. Однако Китай выразил особое несогласие с несколькими положениями документа.
В частности, речь идет о свободном проходе судов через Ормузский пролив, создании специальной рабочей группы для изучения и смягчения торговых дисбалансов, а также расширении внимания Международного валютного фонда к подобным дисбалансам.
Отдельным спорным вопросом стали положения, связанные с реструктуризацией государственного долга.
Американский министр также раскритиковал экономическую модель Китая, заявив, что она, по его оценке, постоянно генерирует дешевый экспорт и тем самым создает неустойчивые торговые перекосы.
Разногласия вокруг документа показывают, насколько глубоким остается экономическое противостояние между Китаем и США. Даже на площадке, призванной демонстрировать координацию крупнейших экономик мира, торговая политика Пекина вновь стала причиной серьезного конфликта.
Таким образом, саммит G20 оказался не только площадкой для обсуждения мировой экономики, но и очередной ареной противостояния вокруг китайского экспорта и глобальных торговых дисбалансов.
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