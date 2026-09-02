Китай зірвав єдність G20: у чому США раптово звинуватили Пекін

Китай заблокував ухвалення спільного комюніке країн G20 після зустрічі учасників об'єднання. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, звинувативши Пекін у спробі завадити узгодженій позиції з глобальних економічних та торговельних питань.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За словами глави американського Мінфіну, основною причиною розбіжностей став величезний торговий профіцит Китаю. Бессент заявив, що саме Пекін виступив проти узгодженого підходу решти учасників.

"Країна з найбільшим і нестійким профіцитом рахунку у світі, КНР, виступила проти", — сказав він на прес-конференції в рамках саміту G20.

При цьому Бессент підкреслив, що решта 19 країн підтримала заяву голови, яку пізніше було опубліковано. Однак Китай висловив особливу незгоду із кількома положеннями документа.

Зокрема, йдеться про вільний прохід суден через Ормузьку протоку, створення спеціальної робочої групи для вивчення та пом'якшення торгових дисбалансів, а також розширення уваги Міжнародного валютного фонду до подібних дисбалансів.

Окремим спірним питанням стали положення, пов'язані із реструктуризацією державного боргу.

Американський міністр також розкритикував економічну модель Китаю, заявивши, що вона, за його оцінкою, постійно генерує дешевий експорт і тим самим створює нестійкі торговельні перекоси.

Розбіжності довкола документа показують, наскільки глибоким залишається економічне протистояння між Китаєм та США. Навіть на майданчику, покликаному демонструвати координацію найбільших економік світу, торговельна політика Пекіна знову спричинила серйозний конфлікт.

Таким чином, саміт G20 виявився не лише майданчиком для обговорення світової економіки, а й черговою ареною протистояння навколо китайського експорту та глобальних торгових дисбалансів.

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