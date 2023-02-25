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Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину

Китай и Индия, хоть и заявили, что занимают нейтральную позицию по войне в Украине, но продолжают подыгрывать Кремлю

сегодня, 12:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" (G20), организованный Индией, по всей видимости, завершится без совместного коммюнике, из-за разногласий по поводу войны России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину

Саммит G20 завершится без коммюнике. Фото: Getty Images

США и их союзники по Большой семерке (G7) продолжают настаивать на своем требовании в коммюнике прямо осудить Россию за вторжение в Украину. Против этого выступили российская и китайская делегации.


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Также свое слово сказала Индия, которая настаивает на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике, сообщили агентству "Reuters" представители G20. Индия, которая в этом году председательствует в G20, занимает нейтральную позицию в отношении тех событий, которые происходят в Украине. Нью-Дели не только не считает, что Россия напала на Украину, но и продолжает увеличивать торговлю с Москвой, тем самым перечисляя огромные суммы й российский бюджет за покупки нефти.

Индия и Китай были среди стран, которые 23 февраля, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы потребовать от Москвы вывести свои войска с Украины и прекратить боевые действия.

Помимо стран G7, в блок G20 входят также такие страны, как Австралия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Высокопоставленный источник G20 сказал, что дискуссии по коммюнике были трудными, поскольку Россия и Китай блокировали предложения западных стран.

Источник и несколько других официальных лиц заявили, что, если не будет сюрприза в последнюю минуту, консенсус по коммюнике маловероятен и что встреча, скорее всего, закончится заявлением принимающей стороны, подытоживающим обсуждения.

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Источник: https://www.reuters.com/world/india/india-urges-focus-most-vulnerable-g20-meeting-avoids-mention-war-2023-02-24/
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