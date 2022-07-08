Лавров досрочно покинул саммит G-20: что произошло

Как передает портал "Комментарии", главы МИД "Большой семерки" устроили "душевный приём" министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Тот с первых минут столкнулся с давлением со стороны общественности из-за войны РФ в Украине и в итоге был вынужден покинуть встречу G20 преждевременно.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сначала министры иностранных дел "Большой семерки" проигнорировали традиционный ужин с коллегами "Большой двадцатки" в Индонезии, не удалось также сделать традиционное фото. Министры также проигнорировали его, потому что там присутствовал глава МИД России Сергей Лавров.

Встреча не задалось ещё в самом начале, когда Лавров пожал руку своей индонезийской коллеге Ретно Марсудипосле, после чего послышались крики о том, чтобы Россия прекратила войну в Украине.

По данным издания "Bild", Лавров вынужден был покинуть преждевременно встречу. Он уехал перед тем, как должна была выступать глава МИД Германии, которая планировала сделать заявление о том, что Россия нарушает международное право. Лавров также дал свой комментарий по поводу того, что главы внешнеполитических ведомств других государств отказались с ним фотографироваться. Он отметил, что никого не приглашал фотографироваться и добавил, что он никого не приглашал на встречу, а прибыл на приглашение Индонезии.

"Я никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал, меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все", – сказал Лавров.

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