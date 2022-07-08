Война до последнего украинца: о чем говорит заявление Путина – как воспринимать намек о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война может затянуться, пока "не останется последнего украинца". И подчеркнул, что РФ якобы не отказывается от мирных переговоров. О чём говорят подобные заявления Путина? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину следовало меньше доверять данным российской разведки и местных коллаборантов, а просто почитать Гимн Украины

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко поясняет:

"Всё, что говорит Путин, следует воспринимать с точностью наоборот. Именно так сбываются и его прогнозы. Когда он говорил о планах по демилитаризации Украины, мы, напротив, милитаризировались как никогда. У нас – мощнейшая армия с новейшим вооружением. То же самое касательно заявлений Путина и Ко о задаче не дать НАТО приблизиться к российским границам. В итоге в НАТО пошли Финляндия и Швеция, что означает не просто расширение Альянса, но и его появление прямо у границ РФ – и сухопутных, и морских".

Читать от обратного следует и путинское заявление о якобы готовности России к переговорам, уверен эксперт.

"Страна-агрессор не демонстрирует ничего подобного. Наступление продолжается, равно как попытки отхватить как можно больше украинкой территории, – отмечает Павел Жовниренко. – Прогнозировать исход войны сложно, тут есть много факторов. Но уверенности придаёт заявление Путина о том, что Украина готова воевать до последнего украинца. Когда Кремль начинал эту авантюру, он, похоже, не ожидал, что мы действительно готовы так воевать. Яростно. Мужественно. И скорее до последнего россиянина, топчущего нашу землю, чем до последнего украинца. Потому что мы, в отличие от РФ, своих людей бережем. Российские власти были уверены, что Украины как государства не существует, украинцев как нации нет, а потому оккупантов здесь будут встречать с цветами. А оказалось, что украинцы готовы, как в строчке из нашего Гимна, положить душу и тело за свою свободу. Путину следовало меньше доверять данным российской разведки и местных коллаборантов, а просто почитать Гимн Украины. Теперь он просто убедился в нашей готовности сражаться за свое государство, за свою свободу. И с сожалением это констатирует".

Кремль привык запугивать и держать в страхе российских граждан. И исходит из посылов, что так можно влиять и на украинцев

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно усматривает в путинских заявлениях несколько составляющих.

"Одна – пропагандистская, стандартная. Фраза была сказана в контексте того, что Запад якобы воюет с Россией "до последнего украинца", используя территорию Украины. И если Запад продолжит так действовать, РФ, мол, придется также продолжать убивать украинцев. Абсолютно пропагандистское высказывание, направленное на то, чтобы показать, что якобы не Россия начала войну, а Запад, желающий ее ослабить, разрушить, используя для этого Украину. А, значит, Россия должна отвечать. Всё та же пропагандистская мантра, которая звучит в разных вариантах от разных российских политиков и их сателлитов. Включая "четыре точки", откуда якобы собирались напасть на Беларусь – мемное высказывание Лукашенко", – подчеркивает аналитик.

Вторая составляющая, по мнению Олеси Яхно, – не менее традиционное для российского режима запугивание.

"Кремль привык запугивать и держать в страхе российских граждан. И исходит из посылов, что так можно влиять и на украинцев. Но Украина – не Россия. Менталитет у нас другой. И когда украинцы сталкивается с агрессивными проявлениями, с несправедливостью, они испытывают не страх, а стремление ответить. И путинская угроза "воевать до последнего украинца" скорее сплотит нас в порыве давать еще больший отпор агрессору", – уверена эксперт.

Есть в подобных путинских выпадах и психологическая составляющая, считает Олеся Яхно:

"Мы видим реальную ненависть Путина к Украине и украинцам. От представителей российской власти периодически звучат заявления, что вообще не должно быть такого государства как Украина и такой нации как украинцы. И если не получается Украину завоевать, значит, по логике РФ, нас надо уничтожать или приносить нам максимальный вред. Украине важно это понимать – мы воюем за сам факт своего существования. И иного пути, кроме как победить, у нас нет".

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