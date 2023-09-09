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На чем настаивал Байден на саммите G20 – как это связано с Украиной

Многие страны, особенно Глобального Юга, не были в уверены в необходимости усилить военную поддержку Украины и ужесточить наказание России

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индии делал ставку на то, чтобы убедить крупнейшие экономики мира сплотиться вокруг Украины, одновременно настаивая на необходимости американских инвестиций в развивающийся мир. Фактически Вашингтон предложил большие инвестиции в страны, которые смогут поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет. Именно за счет того, что на саммите не оказалось главных оппонентов Байдена – лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина – у Байдена была уверенность, что он достучится к главам других государств и его убеждения будут более весомыми. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

На чем настаивал Байден на саммите G20 – как это связано с Украиной

Джо Байден. Фото: из открытых источников

При этом журналисты отмечают, дипломаты работали над проектом итогового совместного заявления лидеров, наталкиваясь на препятствия, когда речь заходила о вторжении России в Украину. Россия, как член G20, должна будет согласовать любое общее заявление. Однако, РФ и Китай не поддерживают более жесткие формулировки в заключительном коммюнике, что затрудняет достижение любого консенсуса.


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По словам источника, знакомого с ходом переговоров, дипломаты стран-участниц G20 пришли к компромиссному варианту формулировки по поводу войны в Украине. Но еще неизвестно, согласятся ли лидеры этих стран в конечном итоге подписать проект общего заявления. Ожидается, что переговоры будут продолжаться по мере продвижения саммита.

В то время как Байден добился большого успеха на других саммитах, убеждая других лидеров стран усилить военную поддержку Украины и ужесточить наказание России, многие страны, особенно Глобального Юга, не были в этом уверены.

Они скептически относятся к миллиардам долларов западной помощи, поступающей в Украину, и стремятся к более сбалансированным отношениям с Москвой, пишет CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало — что ожидать Украине от саммита G20 – может ли измениться позиция Индии в лучшую для нас сторону.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/09/politics/g20-summit-india-biden-saturday-intl-hnk/index.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:05

Щось підказує, що грошима і інвестиціями не вдасться примусити прихильно ставитись до корумпованого світового юдейського Зла. Знов повертаємось до примусу залякуванню геноциду. По-іншому жодних шансів.


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