Что ожидать Украине от саммита G20 – может ли измениться позиция Индии в лучшую для нас сторону

В Нью-Дели (Индия) 9 и 10 сентября пройдет саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20). Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин мероприятие проигнорируют. И это, предположительно, даст возможность президенту США Джо Байдену (который посетит саммит) попытаться улучшить и укрепить связи с развивающимися странами. Каковы украинские ожидания от данного мероприятия, куда нашу страну не пригласили даже в качестве гостя, и где Индия, похоже, будет пытаться подыгрывать российской стороне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Если Индия станет придерживаться реального нейтралитета – это уже будет дипломатическая победа для Украины и наших союзников

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский акцентирует, что в Индии, действительно, очень высокая поддержка РФ среди населения. И это, естественно, влияет на решения, которые принимает руководство страны.

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"Но, при этом, нужно понимать, что эта позиция сформирована не на базе антиукраинских настроений, а исключительно как традиция, которая корнями уходит в период холодной войны и индо-пакистанского конфликта. Тогда СССР активно поддерживал Индию – и культ дружбы государств закрепился в обществе. Поэтому сегодня индусы воспринимают Россию исключительно как наследницу СССР. И поддерживают ее буквально по традиции", – поясняет Денис Гороховский.

По его мнению, это дает основания полагать, что индийскую власть можно замотивировать – и вынудить несколько пересмотреть свой курс в контексте российско-украинской войны

"Естественно, не стоит ожидать какой-то помощи Украине от Индии, – предупреждает политолог. – Но, если Индия станет придерживаться реального нейтралитета – это уже будет дипломатическая победа для Украины и наших союзников… В целом, рассчитывать на какие-то знаковые результаты от саммита не приходится. Вероятнее всего, мы получим ряд исключительно политических заявлений – не более. Отказ же от участия в мероприятии со стороны Си Цзиньпина и Путина может свидетельствовать о том, что итоговое коммюнике будет проукраинским и осуждающим агрессию России".

Позиция Индии является для Украины одной из ключевых, способной перевесить чашу весов стран Глобального Юга в нашу пользу

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Саммит "Большой двадцатки" в Индии может стать поворотной точкой в части поддержки Украины со стороны стран Глобального Юга, который мощно представлен в G20 (в отличие от G7, куда входят развитые страны мира – шесть представителей так называемого коллективного Запада, а также Япония). Нам же важно получить поддержку и развивающихся (развитые нас поддерживают). И в этом плане позиция Индии является для Украины одной из ключевых, способной перевесить чашу весов стран Глобального Юга в нашу пользу".

Именно поэтому, продолжает эксперт, Украина, скажем так, запускает свое "секретное оружие" на саммит, куда сама не приглашена.

И я уверен, они в значительной мере касались участия британского премьера в грядущем саммите G20", – отмечает Алексей Кущ. "Речь о премьер-министре Великобритании – Риши Сунаке, с которым на днях президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры

Он напоминает, что Сунак – первый премьер Великобритании, имеющий индийское происхождение, а его тесть – один из индийских миллиардеров (в IT-секторе). И сам Сунак, и его супруга имеют тесные связи с Индией. Так что, поясняет Алексей Кущ, способен серьезно усилить интересы Украины на этом саммите, так как его контакты с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут оказаться более плотными, чем у лидеров остальных стран.

"Думаю, Зеленский проговаривал с Сунаком возможность, что тот станет на встрече G20 проводником идей Украины. И касательно нашей формулы мира, и касательно усиления давления на Россию с целью прекращения войны, – уточняет эксперт. – И есть большая вероятность, что резолюция этого саммита лидеров "Большой двадцатки" окажется более проукраинской, чем предыдущая (на встрече в Индонезии). До прямого осуждения российской агрессии вряд ли дойдет, но, если будет заявлена поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины – это станет большой дипломатической победой нашей страны".

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