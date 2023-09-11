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Почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации: Байден назвал причину

Джо Байден считает, что итоговая декларация G20 не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом

11 сентября 2023, 12:52 comments1663
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Кравцев Сергей
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Есть страны, которые все еще опасаются того, чтобы входить в клин с Россией и Китаем. Подтвержде6ием этого есть текст финальной декларации по итогам саммита G20 в Индии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, объяснил отсутствие прямого осуждения войны России против Украины в принятой декларации стран G20.

Почему страны G20 не назвали Россию агрессором в декларации: Байден назвал причину

Джо Байден. Фото: из открытых источников

При этом Джо Байден не видит проблемы в тексте декларации, который появился по итогам мероприятия, ведь он не вбивает клин между Западом и Глобальным Югом.


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Глава Белого дома заявил, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (Ред. – на встрече G20), и с Китаем, который имел представительство".

"И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом", – высказался Байден.

Президент США также подчеркнул, что вопросу жестокой и незаконной войны России в Украине было уделено особое внимание на встрече в Индии.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20), проходивший в Нью-Дели (Индия). Стороны высказывают разные оценки. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, итоговое заявление лидеров G20, вызвавшее возмущение украинского МИД из-за размытых формулировок, не стало "дипломатической победой" для России. В свою очередь, страна-агрессор преподносит такой вариант декларации именно как свою победу. А также, похоже, продолжает тайные переговоры по ослаблению санкций. По мнению же президента США Джо Байдена, на встрече в Нью-Дели царило согласие по вопросу справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности. Издание "Комментарии", которое уже подводило итоги первого дня саммита, расспросило экспертов об общей картине. Что и почему удалось, и не удалось сторонникам Украины и РФ, а также условным нейтралам, принимавшим участие в мероприятии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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