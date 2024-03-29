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Путин может принять участие во встрече лидеров G20: Макрон назвал главное условие

Макрон допустил участие Путина во встрече лидеров G20

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие российского диктатора Владимира Путина во встрече лидеров G-20 в ноябре в Бразилии, если она будет "полезной", но отметил, что приглашение диктатора должны поддержать все члены Большой двадцатки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "rfi".

Путин может принять участие во встрече лидеров G20: Макрон назвал главное условие

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На совместной пресс-конференции с президентом Франции в Бразилии, которая будет председательствовать в G-20, президент этой страны Лула да Силва заявил, что намерен направить приглашение Владимиру Путину.

При этом он не исключил, что в Бразилии Путина могут арестовать.

"Я не тот, кто это решает, это решать суду, и президент (Бразилии, – ред.) не оценивает решения суда. Он их выполняет или нет… Если он (Путин, — ред.) приедет, то знает, что произойдет", – высказался Лула да Силва.

Эммануэль Макрон категорически заявил, что приглашение российского диктатора на саммит "Большой двадцатки" должно стать предметом консенсуса в клубе.

"Значение этого клуба состоит в том, что он должен быть согласен с остальными 19, и это будет работа бразильской дипломатии", – отметил Макрон.

Если эта встреча может быть "полезной, мы должны это сделать", но "если она создаст раскол, несомненно", это не должно произойти, добавил он.

Отметим, ранее издание "Bloomberg" сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон осуществляет трехдневную поездку в Бразилию в рамках своей стратегии по наведению мостов между развитыми странами и так называемым Глобальным югом. Издание отмечает, одной из ключевых тем во время визита французского президента будет убедить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву занять определенную позицию по войне России против Украины.




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Источник: https://www.rfi.fr/br/brasil/20240328-macron-e-lula-condenam-processo-eleitoral-na-venezuela-e-analisam-presen%C3%A7a-de-putin-na-c%C3%BApula-do-g20
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