Разговор Байдена и Си Цзиньпина о войне в Украине: почему появился повод для беспокойства



















На саммите G20 основное внимание было приковано к встрече президента США Джозефа Байдена и лидера Китайской Народной Респубики (КНР) Си Цзиньпина. Сегодня так сложилось, что именно эти два государства сегодня вершат судьбу мировой геополитики. Украине же интересна встреча этих лидеров, так как очень бы хотелось, чтобы Байдену удалось найти необходимые слова и Си Цзиньпин перестал молчаливо поддерживать агрессивную политику Путина против Украины. Все было бы куда проще, если бы не тайванский вопрос, который разделяет США и Китай. Что стоит ожидать от встречи Байдена и Си Цзиньпина и стоит ли вообще ожидать – разбирались эксперты.

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Российский вопрос может быть решен еще до весны

Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на сам факт того, что пока Байден лично разговаривал с Си, в то время, когда Лавров просиживал трусы, а Путин сидел дома, потому что "столько дел, столько дел – никак поехать на Бали не смог!".

"Агрессивную подавленную санкциями Россию вытеснили из повестки дня как мелкого аутсайдера, потому что теперь актуален не ее шантаж, а отношения США как мирового лидера с мощным и непростым Китаем? Итак, вероятно, "российский вопрос" действительно будет решен радикальным способом еще до весны, чтобы не отвлекать больше на себя крупных игроков", – считает политолог.

Си Цзиньпин еще раз дал понять, что в войне против Украины симпатии Китая на стороне президента России Путина

Публицист, тележурналисты, политолог Виталий Портников считает, что у Украины поводов для оптимизма после встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина на саммите "Большой двадцатки" не так много, как хотелось бы.

Президент США Байден говорил с главой КНР Си Цзиньпином о вторжении РФ в Украину. В свою очередь, Си Цзиньпин был очень осторожным в вопросе этого вторжения. Глава КНР ясно намекнул, что он не хотел бы, чтобы война между Украиной и РФ привела к прямому противостоянию между РФ и США. Но сам конфликт России и Украины, как видно, не сильно беспокоит китайскую власть.

"Си Цзиньпин еще раз дал понять, что в этом конфликте симпатии Китая на стороне президента России Владимира Путина. Сейчас многие китайские аналитики даже заявляют, что Китай заинтересован в том, чтобы Россия сумела продержаться в этой конфронтации с Западом, воюя против Украины. Потому что, если Россия падет, то вся энергия Запада с точки зрения борьбы с авторитаризмом будет направлена именно против КНР. И таким образом Россия – это последняя идея коммунистического китайского режима и в Пекина должны сделать все возможное, чтобы помочь Путина победить в его противостоянии с западными странами вокруг Украины", – заявил Виталий Портников.

Он добавляет, поэтому здесь нельзя говорить о том, что китайский и американский лидер сумели найти понимание. Американская и китайская трактовка переговоров Байдена и Си Цзиньпина с украинского вопроса существенно расходится.

По словам публициста, расходятся Вашингтон и Пекин и в вопросе ядерной угрозы России. Подтверждением этого есть то, что в американском коммюнике по итогам встречи говорится, что президент США и глава КНР согласились с тем, что ядерная война никогда не должна произойти. А вот в китайском отчете об этой теме нет ни слова. Нет даже упоминания, что Си Цзиньпин согласился с такой точкой зрения.

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