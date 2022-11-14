Разговор Байдена и Си Цзиньпина о войне в Украине: почему появился повод для беспокойства

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Кравцев Сергей
На саммите G20 основное внимание было приковано к встрече президента США Джозефа Байдена и лидера Китайской Народной Респубики (КНР) Си Цзиньпина. Сегодня так сложилось, что именно эти два государства сегодня вершат судьбу мировой геополитики. Украине же интересна встреча этих лидеров, так как очень бы хотелось, чтобы Байдену удалось найти необходимые слова и Си Цзиньпин перестал молчаливо поддерживать агрессивную политику Путина против Украины. Все было бы куда проще, если бы не тайванский вопрос, который разделяет США и Китай. Что стоит ожидать от встречи Байдена и Си Цзиньпина и стоит ли вообще ожидать – разбирались эксперты.
Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Известный украинский политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на сам факт того, что пока Байден лично разговаривал с Си, в то время, когда Лавров просиживал трусы, а Путин сидел дома, потому что "столько дел, столько дел – никак поехать на Бали не смог!".
Публицист, тележурналисты, политолог Виталий Портников считает, что у Украины поводов для оптимизма после встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина на саммите "Большой двадцатки" не так много, как хотелось бы.
Президент США Байден говорил с главой КНР Си Цзиньпином о вторжении РФ в Украину. В свою очередь, Си Цзиньпин был очень осторожным в вопросе этого вторжения. Глава КНР ясно намекнул, что он не хотел бы, чтобы война между Украиной и РФ привела к прямому противостоянию между РФ и США. Но сам конфликт России и Украины, как видно, не сильно беспокоит китайскую власть.
Он добавляет, поэтому здесь нельзя говорить о том, что китайский и американский лидер сумели найти понимание. Американская и китайская трактовка переговоров Байдена и Си Цзиньпина с украинского вопроса существенно расходится.
По словам публициста, расходятся Вашингтон и Пекин и в вопросе ядерной угрозы России. Подтверждением этого есть то, что в американском коммюнике по итогам встречи говорится, что президент США и глава КНР согласились с тем, что ядерная война никогда не должна произойти. А вот в китайском отчете об этой теме нет ни слова. Нет даже упоминания, что Си Цзиньпин согласился с такой точкой зрения.
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