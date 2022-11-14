Саммит G20: какие ожидания – что может повлиять на войну в Украине

Во время вечернего обращения 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что выступит 15 ноября онлайн на саммите G20 (Бали, Индонезия). Обещал, что наши партнеры получат публичные ответы на все вопросы. Путин на саммит не поехал – и по этому поводу высказываются разные предположения. Зато во время форума встретились президент США Джо Байдена и лидер Китайской Народной Респубики (КНР) Си Цзиньпин. В Индонезии призвали западных лидеров меньше критиковать РФ на саммите G20. И всё же – какой прием ожидает российскую делегацию, возглавляемую главой МИД – Лавровым? Почему не рискнул приехать Путин? Чего ожидать от выступления Зеленского, а также от встречи руководителей США и КНР? Какие общие ожидания от данного саммита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Главная интрига саммита – сумеют ли найти общие позиции США и КНР

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых отмечает, что основная интрига саммита G20 – произойдёт ли сближение позиций США и КНР.

"То, что личная встреча состоялась, как и анонсировалось, это уже хорошо. Напряжённость вокруг Тайваня, влияние Китая на Россию, разделение интересов стран — это и многое другое станет темами их переговоров. Как и война РФ против Украины — одна из главных тем G20. От позиции КНР, её поддержки действий РФ, во многом зависит – как долго ещё будет идти война. Конечно, больше тут всё зависит от ВСУ и вооружения, которое нам поставляет мировое сообщество, где главную скрипку играет сегодня США. И всё же важность этих переговоров для нас существенна. Ну, а выступление президента Зеленского должно способствовать ещё более мощной финансовой и военной поддержке Украины. А также отделению России от цивилизованного мира, пока она не продемонстрирует возврата к выполнению международного права", – подчеркивает эксперт.

Насколько это удастся, мы увидим, считает он, по заявлениям после встреч на Бали, а также по активности рашистов на фронте.

"Продолжат ли они атаковать ракетами инфраструктуру Украины, расписываясь в своём бессилии что-либо достичь на поле боя. Будут ли дальше шантажировать мир холодной зимой без тепла и газа, зерновой сделкой и так далее", – поясняет главные факторы Олег Вострых.

В любом случае, резюмирует он, война будет продолжаться – и нам необходимо усиливать свои позиции. В том числе на таких площадках как саммит государств с ведущими экономиками мира (к которым РФ имеет всё меньшее отношение).

"Украина становится реально свободной и независимой страной, влияющей на многие мировые процессы. И это необходимо правильно использовать", – считает Олег Восторых.

Вряд ли приблизит завершение конфликта в Украине встреча Байдена с Си Цзиньпином

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает так:

"Были надежды, что на этом саммите Путин и Зеленский смогут пересечься и поговорить. Или что российский президент встретится с американским. Но кода стало ясно, что Зеленский на саммит не едет, а лидер США не станет встречаться с Путиным, для последнего пропал всякий смысла ехать на данную встречу".

Российская сторона, поясняет эксперт, сейчас не может говорить ни с кем с позиции силы. Новости с фронта для РФ – неприятные. А Путин с позиции слабого разговаривать не привык. Потому ему было бессмысленно ехать на Бали.

"В сложившейся ситуации ожиданий от данного мероприятия в ракурсе остановки российско-украинской войны у меня практически нет. Прорывов ожидать не стоит, лишь – ритуальных дипломатических фраз. Я уверен, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, получит довольно холодный прием на саммите "Большой двадцатки", но тоже выскажет некие ритуальные фразы, как и прочие участники действа", – прогнозирует Энрике Менендес.

Сейчас, поясняет он, время, когда дипломатия находится, увы, далеко позади событий на поле боя.

"Увы – потому что война всегда хуже, чем мирные переговоры. И хоть сейчас удача на поле боя сопутствует Украине (мы радуемся этому, радуемся освобождению Херсона), однако понимаем, что за это заплачена определенная цена – человеческими жизнями. Скорее всего, боевые действия продолжаться, определяя возможность/невозможность переговоров", – считает эксперт.

По его мнению, вряд ли приблизит завершение конфликта и встреча Байдена с Си Цзиньпином. В публичную плоскость просочатся всё те же дежурные фразы. А вот о чём они будут говорить кулуарно – вопрос открытый, отмечает Энрике Менендес.

"У Китая, как и у РФ, есть запрос на изменение мирового порядка в сторону того, чтобы Западные страны не имели более весомый голос. И еще до недавно прошедшего 20-го съезда китайской компартии западные издания писали много аналитики по этому поводу. Подчеркивалось, что Си Цзиньпин – очень идеологизированный человек. И в его идеологии, в его доктрине – присутствует противостояние Запада и не Запада. И потому Пекин так хорошо находит язык с Москвой. И именно поэтому Китай не выступает с осуждением российской агрессии, помогает РФ обходить санкции, продолжает торговать с ней", – акцентирует эксперт.

Учитывая это, он не думает, что Байден и Си Цзиньпин способны договориться до чего-то глобального.

"Их позиции просто несовместимы, тем более, что США называют растущую мощь Китая – ключевой угрозой для своей безопасности. И у КНР есть много претензий в адрес Штатов. Впрочем, по каким-то моментам, особенно экономическим, разговор может быть конструктивным, между этими сверхдержавами, к счастью, нет открытого конфликта, несмотря на то, что постоянно присутствует болезненный фактор Тайваня. Но нам, Украине, от этой встречи вряд ли стоит ждать чего-то, – предполагает Энрике Менендес. – Если бы США смогли убедить КНР выступить с осуждением России – это было бы очень позитивно для нас. Но я не верю, что это произойдет".

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