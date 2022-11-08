Саммит G20: отправятся ли туда Зеленский и Путин – почему это так важно

В Кремле на этой неделе официально сообщат, поедет ли Путин на саммит G20, который пройдет в Индонезии (на Бали) 15-16 ноября. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ – Песков. В Киеве также пока не определились – отправится ли на саммит Зеленский, которого туда приглашали. Какие прогнозы (поедут/не поедут) – и почему? Какие ожидания от собственно саммита "Большой двадцатки" в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Текущая неделя станет определяющей для позиций основных участников войны в Украине

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко напоминает, что Украина не является участником "Большой двадцатки", поэтому личное (очное) участие там Зеленского не обязательно.

"А вот поездка на данный саммит Путина будет зависеть от того, с кем у него там могут состояться двухсторонние встречи, – поясняет эксперт. – Если до конца этой недели окажется, что нет перспектив его встречи с американским президентом, британским премьером или еще с кем-то из лиц, влияющих на конфликт в Украине, то Путин на Бали не поедет. Он не собирается вести переговоры с Зеленским и готов обсуждать ситуацию в нашей стране только с США или Великобританией. Это принципиальная позиция нынешнего российского руководства, которая вряд ли изменится. Там считают, что Украина – не субъектна. И для Путина не существует войны с Украиной, он уверен, что ведет войну с Западом, с НАТО, с США – не территории Украины".

По мнению Константина Бондаренко, текущая неделя станет определяющей для позиций основных участников войны в Украине, в том числе в ракурсе того – поедет ли Путин на саммит G20.

"Пока сложно говорить об ожиданиях от этого саммита. Но он точно покажет – будут ли обсуждать Украину без Украины или нет", – считает эксперт.

Уже понятно, что мир ждет капитуляции рф

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Саммит G20 превращается для Путина в своеобразный цугцванг. Он не может отказаться и не может поехать. Достаточно вспомнить его участие в сентябрьском саммите в Самарканде, где над ним откровенно публично издевались. Посадили на низкий диван, показательно заставляли ждать… А он рассчитывал на теплый прием восточных государств. Тут ему рассчитывать не на что. На G20 соберутся в основном дружественные Украине государства и президент Зеленский, на участии которого настаивает США, подтвердил, что готов к этому мероприятию. Вопрос пока лишь в формате – офлайн или онлайн".

По информации некоторых экспертов, продолжает Татьяна Лупова, от Путина требуют прекратить военные действия и вывести войска со всей территории Украины до саммита.

"Так это или нет, увидим к 15 ноября, – отмечает она. – Но уже понятно, что мир ждет капитуляции рф. И диктатору рашистского государства придется или заявить план отступления и выплаты репараций, или отказаться от участия в саммите, подтвердив полную потерю своего влияния на мировое сообщество".

Идея рашистов заморозить войну до весны не будет поддержана в первую очередь в Украине, уверена Татьяна Лупова.

"Никто не готов дать рф собраться с силами для новых ударов или перекладывать эту беду на плечи новых поколений, – подчеркивает эксперт. – Украинцы не пойдут на уступки и не оставят рашистов без заслуженного наказания. Эта позиция понятна всему миру, рашистам слишком много прощали и на многое закрывали глаза – тысячи убитых и замученных мирных людей Ичкерии, Грузии, Сирии… Пришло время ответить. Кольцо сжимается".

Читайте также на портале "Комментарии" – оккупанты перетасовывают кадры в Мариуполе: кто стал новым гауляйтером.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!