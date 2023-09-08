СМИ узнали, как Байден воспользуется отсутствием Путина и Си на саммите G20

То, что на саммите G20, который принимает Индия, не будет российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина может сыграть в плюс Вашингтону. Президент США Джо Байден умело воспользуется этим для улучшения и укрепления связей с развивающимися странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что нынешний саммит будет посвящен развивающимся странам и изменениям климата. Байден же, в свою очередь, намерен фокусироваться на поддержке таких стран, а также противостоянии растущей военной и экономической агрессии со стороны России и Китая.

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Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования для учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.

Но кроме конкретных реформ представители администрации надеются, что присутствие Байдена на саммите и его сосредоточенность на укреплении банков будут посылать сообщения о преданности США этим странам.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты садятся за стол переговоров и говорят: "Хорошо, мы знаем, что нам нужно реагировать на потребности развивающихся стран", — сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Контраст между присутствием Байдена на саммите, включающим ряд развивающихся стран, и отсутствием Си также даст американскому президенту возможность подчеркнуть приверженность США таким странам.

"Поскольку там нет президента Китая, участие президента Байдена будет заметным, и это даст сигнал региону и всему миру, что обязательства США жесткие, а у Китая, вероятно, есть другая рыба, которую можно жарить", — сказал Юнь Сунь. старший научный сотрудник и директор китайской программы Центра Стимсона.

Для Байдена отсутствие Си и Путина означает как упущенную возможность, так и открытие, поскольку все трое соревнуются за влияние на мировой арене, отмечает CNN.

"Без Си центральное предложение Байдена по реформированию глобальных кредитных учреждений, таких как Всемирный банк, вряд ли встретит сопротивление на уровне лидеров со стороны Пекина", — пишет издание.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от саммита G20 – чем объяснить позицию Индии по войне в Украине.