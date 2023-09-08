СМИ узнали, как Байден воспользуется отсутствием Путина и Си на саммите G20

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
То, что на саммите G20, который принимает Индия, не будет российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина может сыграть в плюс Вашингтону. Президент США Джо Байден умело воспользуется этим для улучшения и укрепления связей с развивающимися странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Журналисты обращают внимание, что нынешний саммит будет посвящен развивающимся странам и изменениям климата. Байден же, в свою очередь, намерен фокусироваться на поддержке таких стран, а также противостоянии растущей военной и экономической агрессии со стороны России и Китая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования для учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.
Но кроме конкретных реформ представители администрации надеются, что присутствие Байдена на саммите и его сосредоточенность на укреплении банков будут посылать сообщения о преданности США этим странам.
Контраст между присутствием Байдена на саммите, включающим ряд развивающихся стран, и отсутствием Си также даст американскому президенту возможность подчеркнуть приверженность США таким странам.
Для Байдена отсутствие Си и Путина означает как упущенную возможность, так и открытие, поскольку все трое соревнуются за влияние на мировой арене, отмечает CNN.
Также издание "Комментарии" сообщало – какие ожидания от саммита G20 – чем объяснить позицию Индии по войне в Украине.
Обсуждения
Новости