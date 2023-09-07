Какие ожидания от саммита G20 – чем объяснить позицию Индии по войне в Украине

С 7 по 10 сентября в Нью-Дели (Индия) пройдет саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20). Известно, что Индия как нынешний хозяин саммита активно продвигает проект итоговой декларации, в котором не будет упоминания о том, что Россия ответственная за развязанную войну против Украины. Известно также, что лидер КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин не поедут на этот саммит. Какие ожидания от данного мероприятия? Почему Индия упорно пытается разделять экономический и военно-политический вопросы, хоть они, безусловно, связаны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Не стоит ожидать от саммита G20 прорыва

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поясняет:

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"Для Индии, как это не цинично звучит, война в Украине позволяет получать определенные бенефиты из-за того, что Россия вынуждена продавать нефть с большим дисконтом, да еще и за рупии (с которым не знает, что делать). Даже во время Второй мировой войны, когда много стран участвовали в реальных боевых действиях (а не только Украины и РФ – как сейчас), были те, кто остался в стороне. Кто находился вне зоны конфликта. Как, к примеру, те же Испания и Португалия. И Индия".

И у таких стран – свое видение происходящего, отмечает эксперт. Желание максимально получать выгоду от сложившейся ситуации. Не становясь на ту или иную сторону.

"К тому же, если брать Индию и Россию, там есть определенное историческое партнерство, – продолжает Борис Кушнирук. – После Второй мировой, когда Индия получила независимость, там было много позитива от сотрудничества с СССР (перерожденным вариантом Российской империи). И это накладывает свой отпечаток на происходящее сейчас".

В то же время, отмечает эксперт, Индия сейчас находится в сложной ситуации. Рядом с ней – Китай, с которым у нее имеются серьезные территориальные споры.

"Попытка создать конгломерацию держав, существующих отдельно от мощных государств Западного мира, является в какой-то мере отображением желания Индии получить свое место под солнцем. Но при этом экономически она остается очень слабой страной с огромными дисбалансами. Когда плюс-минус 60 семей контролируют львиную долю доходов Индии с населением более 1,4 млрд человек. И демократия там лишь формальная. Потому Индия живет в своем мире, не имея возможности реально влиять на мировой порядок. Не по Сеньке шапка", – констатирует Борис Кушнирук.

Так что, по его словам, от саммита G20 ничего особо ожидать не приходится. И факт нежелания там присутствовать китайского лидера (именно нежелание, в отличие от Путина, который боистя куда-то выбираться за пределы России из-за международного ордера на его арест), это показатель, что Индия особой роли в мировой экономике не играет.

"Да, она точно заблокирует любые попытки упоминать военную агрессию России против Украины (чисто из меркантильных побуждений), – прогнозирует эксперт. – Но, учитывая проблемные отношения с Китаем, останется в подвешенном состоянии между автократиями и демократиями. Я не ожидаю на саммите прорыва. К тому же, то, что официально огласят, и то, что будет обговариваться в кулуарах, это разные вещи. Порой кулуарные обсуждения оказываются куда важнее, чем то, что стало достоянием общественности. Индии же сейчас, прежде всего, приходится думать о том, как уберечься от имперских агрессий со стороны Китая. А у того явное есть желание править в Азиатском регионе. Что точно не устраивает его соседей. И – хочешь, не хочешь – им приходится искать помощь у США. Учитывая такой расклад, я не ожидаю (по крайней мере – в публичном пространстве) каких-то заявлений/действий по итогам саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели".

Индия не может открыто поддержать РФ, но и не будет и выступать на стороне Украины, потому что экономически ей выгоднее дружить с Россией

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко подчеркивает, что на сегодняшний момент в Индии – тяжелое экономическое состояние. Есть надежда, что за счет покупки у РФ нефти по ценам значительно ниже рыночных, да еще и за рупии — можно как-то поправить ситуацию. Но при таком раскладе Индии приходится петлять. Она, поясняет эксперт, не может открыто поддержать РФ. Но и не будет и выступать на стороне Украины, потому что экономически ей выгоднее дружить с Россией.

"Любая война это для кого — страдания и потери, а для кого-то — возможность заработать. И Индия — одна из стран, зарабатывающих на нашей войне. Понимая ситуацию, в которую загнала себя Россия, Индия выкручивает ей руки — и покупает у нее нефть по дешевке. После чего делает из нее бензин — и продает в Европу, США. Имея на этом весьма приличный доход. При такой ситуации для Индии – чем дольше будет продолжаться эта война, тем лучше", – отмечает Александр Охрименко.

Что касается Китая, то ему, по словам эксперта, более выгодно, чтобы эта война как можно быстрее закончилась.

"Дело в том, что в КНР чувствительно реагирует на цены на продовольствие. Которые растут на фоне российско-украинской войны, блокирование морского экспорта украинского зерна и так далее, – поясняет экономист. – При этом, Китай не хочет победы Украины. Иначе тогда морально и политически, идеологически — Китай проигрывает. Ибо побеждает демократия. Коллективный Запад во главе с США".

По словам Александра Охрименко, получается патовая для Пекина ситуация. И как решить эту проблему в КНР, похоже, не знают. Потому продуцируют странные заявления в стиле "мы за всё хорошее, против всего плохого". Плюс-минус в таком же стиле действует и Индия, констатирует эксперт.

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