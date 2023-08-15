Украина вне саммита G20: о чем говорит позиция Индии – что еще может измениться

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Кравцев Сергей
Делегация Индии присутствовала на встрече по урегулированию войны в Украине, которая прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Тогда же обсуждалось, что Украина может оказаться в числе приглашенных на саммит "Большой двадцатки" (G20). Но на днях стало известно, что встреча, намеченная в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, пройдет без участия украинских представителей. При этом приглашения получили девять стран (Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур), как и Украина, не являющиеся частью "Большой двадцатки". Почему Индия не решилась пригласить нашу страну? Что вообще можно сказать о роли Индии в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Саммит G20. Фото: из открытых источников
Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что в этом не приглашении пока нет ни "зрады" (для Украины) ни победы (для России). Но есть определенные неприятные сигналы для нас.
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Но, продолжает он, надо понимать, что в целом G20 – это клуб правительств и глав центробанков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности "Большая двадцатка" представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Входят в нее на данный момент Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Япония, Саудовская Аравия, Европейский союз.
При этом, акцентирует политолог, стоит понимать, что не пригласили не только нас, но и многие другие страны, которые участвовали в миротворческих консультация в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия). А потому не факт, что на полях саммита G20 пройдут очередные мирные консультации, хоть ранее таковые, вроде бы, планировались.
Кроме того, надо понимать, отмечает он, что Индия, которая фактически является лидером Глобального Юга, а также старается не принимать участия в российско-украинском противостоянии, соблюдать нейтралитет, бережет такую свою международную репутацию. И выступать за какие-либо мирные консультации она решится лишь тогда, когда твердо будет знать, что все участники процесса будут готовы к компромиссам. Что будет прогресс. Что это не – разговоры ради разговоров.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает следующим образом:
К тому же, отмечает эксперт, Индия сейчас занимает последовательную позицию по разделению экономики и политики. И ее власти неоднократно заявляли, что на саммите "Большой двадцатки" не будут рассматривать политический контекст прекращения Россией войны против Украины.
Учитывая это, резюмирует эксперт, неудивительно, что Индия, являющаяся в этом году страной-хозяйкой саммита G20, старается разделить вопросы экономики и вопросы политики (войны и мира). Но, подчеркивает он, не исключено, что Зеленский в итоге подключится к встрече в онлайн-формате.
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