Украина вне саммита G20: о чем говорит позиция Индии – что еще может измениться

Делегация Индии присутствовала на встрече по урегулированию войны в Украине, которая прошла 5-6 августа в Саудовской Аравии. Тогда же обсуждалось, что Украина может оказаться в числе приглашенных на саммит "Большой двадцатки" (G20). Но на днях стало известно, что встреча, намеченная в Нью-Дели с 9 по 10 сентября, пройдет без участия украинских представителей. При этом приглашения получили девять стран (Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман и Сингапур), как и Украина, не являющиеся частью "Большой двадцатки". Почему Индия не решилась пригласить нашу страну? Что вообще можно сказать о роли Индии в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Выступать за какие-либо мирные консультации Индия решится лишь тогда, когда твердо будет знать, что все участники процесса будут готовы к компромиссам

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что в этом не приглашении пока нет ни "зрады" (для Украины) ни победы (для России). Но есть определенные неприятные сигналы для нас.

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"Буквально сегодня я разговаривал с индийскими коллегами. И они уверяют, что финального решения пока нет – и Украина еще может оказаться в списке приглашенных стран", – отмечает эксперт.

Но, продолжает он, надо понимать, что в целом G20 – это клуб правительств и глав центробанков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности "Большая двадцатка" представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Входят в нее на данный момент Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Япония, Саудовская Аравия, Европейский союз.

"Украина, к сожалению, находится вне этого топа, хоть была там в 1993 году, – напоминает Руслан Бортник. – Хозяин саммита может пригласить гостей, не входящих в топ-20. И приглашая девять уже озвученных стран (Бангладеш, Алжир и так далее), Индия делает ставку на тех, кто интересен именно ей, или тех, кого она таким образом хочет как-то поощрить".

При этом, акцентирует политолог, стоит понимать, что не пригласили не только нас, но и многие другие страны, которые участвовали в миротворческих консультация в Копенгагене (Дания) и Джидде (Саудовская Аравия). А потому не факт, что на полях саммита G20 пройдут очередные мирные консультации, хоть ранее таковые, вроде бы, планировались.

"Возможно, оказались слишком оптимистичными комментарии некоторых экспертов, что после встречи в Джидде переговорный процесс набирает обороты. Похоже, не всё так просто", – размышляет Руслан Бортник.

Кроме того, надо понимать, отмечает он, что Индия, которая фактически является лидером Глобального Юга, а также старается не принимать участия в российско-украинском противостоянии, соблюдать нейтралитет, бережет такую свою международную репутацию. И выступать за какие-либо мирные консультации она решится лишь тогда, когда твердо будет знать, что все участники процесса будут готовы к компромиссам. Что будет прогресс. Что это не – разговоры ради разговоров.

"Вполне вероятно, что отсутствие приглашения Украины на данный саммит – это своеобразный элемент давления индийской стороны на потенциальных участников нового раунда мирных консультаций", – констатирует эксперт.

Не исключено, что Зеленский в итоге подключится к встрече в онлайн-формате

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает следующим образом:

"Данное решение Индии я бы рассматривал не в контексте "Украину не пригласили", а в контексте "Украину пока не пригласили". Напомню, что на прошлом саммите "Большой двадцатки", который проходил на Бали, Зеленский принимал участие, правда, в онлайн-формате. Так что приглашение еще может поступить".

К тому же, отмечает эксперт, Индия сейчас занимает последовательную позицию по разделению экономики и политики. И ее власти неоднократно заявляли, что на саммите "Большой двадцатки" не будут рассматривать политический контекст прекращения Россией войны против Украины.

В Индии ее активно перерабатывают, продавая потом в Европу и не только. Имея на этом более чем существенный профит". "Такая позиция выгодна Индии, которая в этом году существенно нарастила торгово-экономические отношения с РФ, – уверен Валерий Клочок. – Учитывая, что Индия претендует на лидерство в юго-восточной Азии (как и Китай), для нее важно наращивать экономическую мощь. Рано или поздно в этом регионе начнется открытое экономическое противостояние Индии и Китая. И в этом смысле каждое из этих государств старается получить максимальные выгоды от торговли с ослабленной войной Россией. Импорт из РФ в Индию за январь-март 2023 года вырос в 3,8 раза – до 27 млрд долларов. Это огромная цифра, львиную долю в которой занимает нефть страны-агрессора

Учитывая это, резюмирует эксперт, неудивительно, что Индия, являющаяся в этом году страной-хозяйкой саммита G20, старается разделить вопросы экономики и вопросы политики (войны и мира). Но, подчеркивает он, не исключено, что Зеленский в итоге подключится к встрече в онлайн-формате.

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