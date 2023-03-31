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В Индии заявляют, что страны G-20 наконец-то смогут обозначить единую позицию по войне в Украине

Индия увидела "оптимизм" в формулировке общей позиции G-20 по войне в Украине

сегодня, 16:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В Индии более оптимистично смотрят на возможность достижения странами G20 консенсуса по поводу того, как обозначать войну России против Украины. В Нью-Дели надеются на достижение консенсуса. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

В Индии заявляют, что страны G-20 наконец-то смогут обозначить единую позицию по войне в Украине

Саммит G20. Фото: Getty Images

"Индия становится более оптимистичной касательно достижения консенсуса между странами "Большой двадцатки" по формулировке, которая бы использовалась для описания войны России против Украины", — пишет издание, ссылаясь на источник, знакомый с этим вопросом.


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Отмечается, что делегаты стран-участниц в последнее время "оставались в одном и том же помещении на последних встречах", что заметно контрастирует с регулярными демаршами во время подобных переговоров в прошлом году в Индонезии.

"Все это породило надежды на компромисс", — отметил собеседник Bloomberg и добавил, что любая эскалация конфликта может это нарушить.

Указано, что Индия, принимающая следующий саммит G-20 в сентябре, хочет "продемонстрировать свою способность добиться консенсусной позиции по поводу российско-украинской войны".

Впрочем, в прошлом году это не удалось из-за России и Китая, которые были категорически не согласны с предложенными другими участниками формулировками.

Тем временем главный переговорщик Индии в G20 Амитабх Кант считает, что "Большая двадцатка" все еще не близка к тому, чтобы выразить общую позицию относительно тех событий, которые происходят в Украине. При этом он добавил, что провел "очень положительную и оптимистическую" встречу с российской коллегой Светланой Лукаш, отметив, что они "обсудили все на свете".

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-31/india-turns-optimistic-on-forging-g-20-consensus-on-russia-s-war
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