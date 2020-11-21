Всемирный банк: долги G20 вернут экономику в 80-е

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Татьяна Лозовенко
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в субботу предупредил лидеров G20, что их неспособность обеспечить более систематическое погашение долгов может привести к росту бедности и повторению беспорядочных дефолтов, наблюдавшихся в 1980-х годах. Об этом пишет Reuters.
Фото: из открытых источников
Малпасс сказал, что он удовлетворен прогрессом, достигнутым крупнейшими экономиками в улучшении "прозрачности" и облегчении долгового бремени беднейших стран, но этого все еще недостаточно...
Как сообщает издание, "потерянное десятилетие" 1980-х годов привело к тому, что многие страны с крупной задолженностью в Латинской Америке и другие оказались неспособными выплатить свои долги, что замедлило сокращение бедности.
Малпасс, который начал настаивать на облегчении долгового бремени в начале кризиса COVID-19, предупредил, что долговые проблемы становятся все более частыми.
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