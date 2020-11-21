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Всемирный банк: долги G20 вернут экономику в 80-е

Долги стран замедляют борьбу с бедностью и могут привести к череде беспорядочных дефолтов

сегодня, 21:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в субботу предупредил лидеров G20, что их неспособность обеспечить более систематическое погашение долгов может привести к росту бедности и повторению беспорядочных дефолтов, наблюдавшихся в 1980-х годах. Об этом пишет Reuters.

Всемирный банк: долги G20 вернут экономику в 80-е

Фото: из открытых источников

Малпасс сказал, что он удовлетворен прогрессом, достигнутым крупнейшими экономиками в улучшении "прозрачности" и облегчении долгового бремени беднейших стран, но этого все еще недостаточно...

"Сокращение долга и прозрачность сделают возможными производственные инвестиции, что является ключом к достижению более раннего, более сильного и долговременного восстановления", — сказал Малпасс лидерам G20 во время видеоконференции.

"Мы должны остерегаться того, чтобы делать слишком мало сейчас, а затем страдать от беспорядочных дефолтов и повторных реструктуризаций долга, как в 1980-е годы", — сказал он.

Как сообщает издание, "потерянное десятилетие" 1980-х годов привело к тому, что многие страны с крупной задолженностью в Латинской Америке и другие оказались неспособными выплатить свои долги, что замедлило сокращение бедности.

Малпасс, который начал настаивать на облегчении долгового бремени в начале кризиса COVID-19, предупредил, что долговые проблемы становятся все более частыми. 

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-g20-saudi-world-bank/world-bank-warns-g20-against-doing-too-little-to-tackle-debt-problems-idUSKBN2810NI?il=0
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